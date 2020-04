En confinement: Patrick Groulx adore le côté «région» de Léo

Confiné à la maison depuis le 12 mars, l’humoriste Patrick Groulx a passé les derniers jours à dévorer des séries télé. Parmi ses coups de cœur québécois, il nomme sans hésiter C’est comme ça que je t’aime, sur ICI Tou.tv, et Léo, sur Club illico.

« C’est comme ça que je t’aime est un méga coup de cœur, dit-il. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu une aussi bonne série. Le texte, le jeu d’acteur, la réalisation, la photographie, les années 1970. Pour moi, cette série est un 10 sur 10 ! »

« Léo, c’est très drôle, mais aussi touchant en même temps. Il y a quelque chose de très humain et authentique. J’adore le côté “région”, vrai. Les comédiens sont excellents et le jeu est juste. C’est bien écrit. C’est mon genre de série ! »

L’humoriste a aussi redécouvert le vieux rap grâce à la série Hip-Hop Evolution, sur Netflix.

« Je suis un fan de rap depuis toujours ! C’est une série qui parle des origines du hip-hop, du début des années 1970 à aujourd’hui, avec des rappeurs et MC légendaires. »

« On devrait faire le même genre de série avec le rap québécois dont je suis extrêmement fan ! », dit celui qui avait confié la musique de son dernier spectacle au jeune rappeur FouKi.

Puisqu’il ne peut plus faire de boxe ces jours-ci, Patrick Groulx s’est mis au jogging.

« J’ai la chance de rester dans le bois, alors on passe le plus de temps possible à l’extérieur avec les enfants. »

Être dans le présent

L’humoriste profite du confinement pour passer du temps de qualité en famille. « Je pense qu’on passe nos meilleurs moments ensemble, car j’ai le temps pour vrai. Je ne reçois plus 100 courriels par jour et presque pas de téléphones. Quand mes enfants me parlent, je les écoute pour vrai et ils ont 100 % de mon attention ».

« J’ai honte de ne pas l’avoir fait autant avant, poursuit-il. Honnêtement, ça n’arrive presque jamais. Même à Noël ou pendant la relâche, on a toujours quelque chose derrière la tête qui nous empêche d’être réellement dans le présent. Je vais apprendre de ça. »

Patrick Groulx parle tous les jours à ses parents et le plus possible à sa grand-mère de 97 ans. « Elle est seule dans sa résidence. On ne peut pas aller la voir, évidemment. Comme plusieurs, ça nous brise le cœur ».

L’humoriste, qui a récemment partagé sur Facebook une chanson qu’il a écrite à propos de la crise, en profite pour dire merci à tous ceux et celles qui sont au front en ce moment. « Je n’ai pas la moitié du courage que vous avez ».

Les suggestions de Patrick

Séries télé

Léo

C’est comme ça que je t’aime

Les films