4611 cas de la COVID-19 au Québec: la situation des aînés en résidences inquiète

Près du quart des résidences de personnes âgées au Québec sont affectées par le coronavirus, s’inquiète le premier ministre, François Legault, qui ignore toujours quand la hausse des cas d’infection commencera à fléchir.

« Ma grande inquiétude, actuellement, concerne les résidences de personnes âgées. Sur à peu près 2200 résidences, on en a 519 où on a au moins un cas », a souligné M. Legault, lors de son point de presse quotidien.

#COVID19 - Au Québec, en date du 1er avril 2020 à 13 h, la situation est la suivante :

4 611 cas confirmés

33 décès

5 770 personnes sous investigation

65 082 analyses négatives (cas infirmés) — Santé Québec (@sante_qc) April 1, 2020

« Les histoires les plus à risque actuellement, c’est dans les maisons où vivent les personnes âgées, puis c’est là qu’on va avoir des cas, puis, malheureusement, des mortalités », a indiqué à son tour le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Malgré une série de mesures déjà mises en place pour protéger les aînés, les autorités ont ainsi dû hausser le ton.

« On va être plus sévères »

Une importante réorganisation du travail auprès des aînés se prépare, afin d’éviter les déplacements d’une résidence à l’autre. « Là, on va être encore plus sévères pour les entrées et les sorties dans chaque résidence », a prévenu le premier ministre.

Le gouvernement incite fortement les préposés qui le peuvent à dormir dans un hôtel aux frais de l’État.

« Je comprends que ce n’est pas tout le monde qui peut accepter ça. Il y en a qui ont des familles, des enfants à s’occuper », mais « ceux qui sont capables de le faire ».

L’objectif ? « Réduire les possibilités d’avoir du personnel qui est infecté puis qui vient travailler dans la résidence de personnes âgées », a résumé M. Legault.

Des bonifications de salaires sont aussi à venir, autant en CHSLD que dans le secteur privé.

Près de 500 nouveaux cas

Les autorités ont rapporté mercredi près de 4611 cas de coronavirus à travers la province, soit 449 personnes infectées de plus que la veille.

C’est pratiquement la moitié de l’ensemble des nouveaux cas détectés à travers le Canada.

Le premier ministre a promis de bientôt dévoiler le scénario « le plus probable » de progression du nombre de cas au Québec, qui permettrait d’identifier à quel moment le pic de l’épidémie sera atteint.

« Mais ça reste des probabilités. Je pense qu’il n’y a personne dans le monde qui est capable de dire avec précision quand va arriver ce sommet », considère-t-il.

En bref:

François Legault a demandé aux autorités de la santé de rendre public le «scénario le plus probable» pour le Québec sur le nombre de cas prévus.

Québec offre au personnel des résidences pour aînés d’aller habiter à l’hôtel le temps de la crise pour réduire le risque de contamination.

Après les voyageurs, Québec veut maintenant concentrer les tests sur le personnel de la santé et les patients hospitalisés, ainsi que dans les régions les plus touchées.

Bilan au Québec

4611 cas +446

cas 33 décès +2

décès 307 personnes hospitalisées +21

personnes hospitalisées 82 patients aux soins intensifs (stable)

patients aux soins intensifs (stable) Sur 2200 résidences et CHSLD 519 ont au moins 1 cas

