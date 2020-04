Engouement pour des autocollants en arc-en-ciel de Legault et Arruda

Créés à Québec, des autocollants d’arc-en-ciel mettant en vedette le premier ministre François Legault et le Dr Horacio Arruda suscitent un engouement monstre partout dans la province, trouvant même des preneurs jusqu’en Ontario.

Disponibles en deux modèles et différents formats à des prix très abordables (4,95$ à 17$), ces autocollants sont le fruit d’une collaboration entre l’illustratrice Marie-Chantal Paquet (@marish_papaya) et la propriétaire de la petite boite Pigment Design, Fanie Giguère-Robitaille.

«On venait d’apprendre au Québec que toutes les entreprises fermaient. Nous, tous nos projets étaient sur pause. J’ai vu les dessins de Marie-Chantal sur Instagram, je lui ai écris tellement je trouvais ça hot et je lui ai dis qu’on devrait en imprimer plein! Et si jamais ça fonctionne, ça pourrait créer de l’emploi», avance Mme Giguère-Robitaille.

Sans hésiter davantage, les deux femmes se sont lancées dans le projet. Avec l’aide de deux collaborateurs pour l’impression, les autocollants étaient prêts pour la vente en début de semaine dernière. Et depuis, c’est la folie.

«On a été bombardé de courriels ! Les gens en commandaient pour eux, mais aussi pour les offrir. Une dame m’a passé une commande pour un hôpital. C’est tellement beau à voir. Et on ne fait vraiment pas ça pour faire des sous. On a mis ça à un montant le plus bas possible juste pour couvrir les frais de production», dit-elle.

Face à cette soudaine popularité, Pigment Design a créé de toutes pièces lundi dernier une boutique en ligne, pour faciliter le traitement des commandes. Plus de 600 autocollants ont trouvé preneur... en à peine une dizaine de jours.

Les créations ont été livrées à Québec, mais aussi à Montréal, à Gaspé, à Trois-Rivières, à Sherbrooke et même à Toronto. La chanteuse et animatrice Marie-Eve Janvier a d’ailleurs partagé une photographie de son autocollant sur son compte Instagram, mardi.

«Pour nous, c’est inespéré. On pensait que ça durerait quatre jours et que ça plairait à une dizaine de personnes! Il y a quelque chose de plus gros, qui nous dépasse aussi», se réjouit la femme d’affaires.

Autres dessins à venir

Question de faire rayonner encore davantage le talent d’ici, Fanie Giguère-Robitaille a contacté d’autres illustrateurs de la région pour les inviter à transformer leurs dessins en autocollants. «La réponse est vraiment positive. On va essayer que ce mouvement puisse faire le follow spot sur encore plus d’artisanat d’ici», plaide-t-elle.

