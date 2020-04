Le hockey remis en perspective

Le monde du sport regorge d’histoires d’athlètes et d’entraîneurs qui déplorent la suspension ou la fin de leur saison en raison de la pandémie de la COVID-19. Quand le virus sournois va jusqu’à voler la vie d’un proche, le sport est toutefois mis en veilleuse et reprend sa juste place dans l’ordre des choses.

C’est la cruelle situation que vivent Pat Cortina et son épouse, Maria Teresa. L’entraîneur de hockey, originaire de Montréal, roule sa bosse en Europe depuis qu’il a quitté la métropole québécoise pour l’Italie, en 1988.

Une dizaine d’années plus tard, c’est dans ce pays qu’il a rencontré sa douce moitié et c’est aussi là qu’ils retournent chaque année passer une partie de leur été, après la saison en première division allemande, où Cortina dirige depuis 2006.

Or, l’Italie est durement touchée depuis quelques semaines, en étant devenue un important foyer de propagation du coronavirus. Voilà que la famille est elle-même ébranlée par le décès de l’oncle de l’épouse de Cortina, qui a succombé au virus maudit.

Les prières de ce prêtre d’un petit village du val di Fassa, une vallée dans les Dolomites italiennes, n’ont pas suffi.

« C’est triste. Il vivait avec des conditions de santé difficiles, mais il était encore actif. C’est quelqu’un de qui nous étions très proches, le frère du père de ma femme. Les parents de ma femme ont été en contact avec lui avant qu’il parte, donc nous sommes aussi inquiets pour eux », a confié Cortina.

Le hockey en deuxième

Malgré ce dénouement malheureux, celui qui dirige les Grizzlys de Wolfsburg estime que le choc lui aura au moins permis de remettre les priorités à la bonne place.

Depuis une trentaine d’années, ce qui importe plus que tout à Pat Cortina a toujours été résumé à deux colonnes : victoires et défaites.

Ses standards ont toujours été élevés et quand la saison en première division allemande a été annulée, la déception l’a envahi. Jusqu’à ce que le deuil humain relègue au second plan son deuil sportif.

« C’était frustrant d’en arriver là sur le plan hockey, mais j’ai vite réalisé qu’il y a des choses pas mal plus importantes que ça.

« Quelque part, peut-être que dans le monde du sport, on avait besoin d’un réveil. On ne fait que penser aux résultats et on s’imagine invincibles. Gagner, perdre... C’est bien beau, c’est important, mais on en vient à oublier notre famille et bien des choses dans la vie », a-t-il dit.

Loin de la famille

Il y a quelques semaines à peine, dans ce qui semble plutôt une autre vie, les Grizzlys de Pat Cortina avaient terminé au neuvième rang et s’apprêtaient à affronter les Ice Tigers de Nurnberg en séries.

Aujourd’hui, l’Allemagne est en situation d’isolement et l’entraîneur espère seulement avoir l’opportunité de renouer cet été avec sa famille à Montréal et sa belle-famille en Italie. L’angoisse de la course effrénée aux points lui paraît soudainement bien futile.

« Tous les jours, on s’assure d’être en contact avec nos parents. On se sent bien inutiles, loin de nos familles. On réalise au moins que même si on est loin, on n’a jamais été si proches. Il faut beaucoup de solidarité pour vaincre un ennemi invisible », a-t-il conclu avec sagesse.

Une solide feuille de route internationale

Du hockey mineur à Saint-Léonard jusqu’à la première division allemande, en passant par l’Italie, l’Autriche, la Hongrie, puis trois présences au Championnat du monde et une aux Jeux olympiques, Pat Cortina n’est peut-être pas le plus connu des entraîneurs québécois, mais sa feuille de route a de quoi faire des envieux.

Cortina, 55 ans, n’a pas savouré l’ivresse, la gloire et les millions $ réservés à la crème de la LNH, mais il n’affiche certainement aucun regret quant à son cheminement professionnel sur la scène internationale.

Lorsqu’il est parti en Italie en 1988, jamais il n’aurait cru accumuler un jour un bagage aussi garni.

« Je me considère très chanceux. Je me suis souvent retrouvé à la bonne place au bon moment », a-t-il lancé avec modestie.

Vaste expérience

N’empêche que bien peu d’entraîneurs peuvent prétendre avoir dirigé trois équipes nationales différentes lors du Championnat du monde, comme il l’a fait avec l’Italie, la Hongrie et l’Allemagne.

En 2008, il a même conduit la Hongrie à sa première présence dans le groupe A en 70 ans. Il a réellement commencé à croire en son potentiel sur le continent européen en 1992, lorsqu’il a agi à titre d’entraîneur adjoint aux Jeux d’Albertville derrière le banc de l’Italie.

« En quittant la maison, j’ai eu l’opportunité de connaître un autre coin du monde et d’autres cultures. C’est bizarre parce que je ne regrette rien, mais dans le contexte actuel, je me sens loin de ma famille et il m’arrive de me demander si tout cet éloignement a valu la peine », réfléchit-il, avant d’assurer que la flamme brûle toujours.

Changement d’approche

Son contrat avec Wolfsburg est encore valide pour la saison prochaine et si la saison débute comme prévu à la mi-septembre, il entend l’attaquer avec une vivacité nouvelle.

« Je vais changer d’approche. Le hockey va être encore plus une source de motivation, parce que cette crise nous a tous fait réaliser qu’on ne sait pas ce qui nous attend demain. Il ne faut pas rater notre chance de faire les bonnes choses aujourd’hui et de vivre le moment présent. »