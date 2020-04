Le nombre de cas explose chez les Sénateurs

Quatre autres membres de l’organisation des Sénateurs d’Ottawa ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19, mercredi, faisant passer le nombre de cas de l’équipe à six.

Les Sénateurs n’ont pas précisé si des joueurs faisaient partie des nouvelles personnes touchées, mais ont mentionné par voie de communiqué que les quatre individus s’étaient rendus en Californie lors du voyage dans l’Ouest américain de l’équipe.

Selon le quotidien «Ottawa Sun», il s’agirait de trois joueurs et d’un membre du personnel. Huit personnes auraient été testées en tout. Le nombre de personnes infectées ayant emprunté le vol Air Canada Jetz venant de la Californie – celui utilisé par les Sénateurs – passerait à sept.

«Les membres de l'équipe et du personnel se sont placés en isolement le vendredi 13 mars et se portent bien, peut-on lire dans le communiqué des Sénateurs. Tous les résultats de tests ont maintenant été reçus et ceux qui ont obtenu des tests positifs sont maintenant guéris.»

L’équipe médicale des «Sens» continue désormais de surveiller la santé des joueurs et des membres du personnel de l’organisation.

Le premier cas positif chez les hockeyeurs de l’équipe ottavienne a été connu le 17 mars. Quatre jours plus tard, les Sénateurs annonçaient qu’un deuxième joueur avait été exposé au coronavirus.