L’urgence en éducation

Comme le virus ne génère pas les mêmes dégâts chez les personnes qui en sont atteintes, la fermeture des écoles n’affectera pas les enfants avec la même intensité.

L’impact sera négligeable pour une grande majorité des enfants. Cependant, il en est autrement pour les élèves vulnérables. Des moyens extraordinaires doivent être déployés pour les élèves à risque, en difficultés d’apprentissage ou ayant un handicap.

À défaut, leur parcours scolaire pourrait être sévèrement hypothéqué.

Des actions cohérentes

Notre système d’éducation s’est révélé de plus en plus inégalitaire ces dernières années et nous avons enregistré une hausse vertigineuse d’élèves qui éprouvent des problèmes à l’école.

En temps normal, au moins le tiers des enfants nécessitent des interventions particulières, il est facile d’imaginer qu’ils en ont encore plus besoin dans le bouleversement actuel.

La mise en ligne d’un site web par le ministère pour donner un coup de pouce aux enfants et aux parents, les promesses d’une trousse pédagogique hebdomadaire ou l’éventuelle contribution éducative de Télé-Québec sont fort louables. Toutefois, elles demeurent dans l’ordre de l’occupationnel et sont plutôt profitables aux élèves sans difficultés notables dans leur cheminement.

Les enfants plus vulnérables auront besoin d’une intervention directe des enseignants, voire des orthopédagogues. Ces interventions échappent à la compétence de la majorité des parents. La mise à contribution de ces professionnels avec des moyens technologiques pour assurer un suivi plus spécifique s’avère essentielle.

La quête de cohésion

Le ministre peut s’abreuver à l’opinion de titulaires de chaire universitaire, mais il aurait encore plus intérêt à développer un dialogue constructif avec les représentants des personnels scolaires qui connaissent ces enfants par leur nom.

Jean-François Roberge a-t-il suffisamment de leadership pour convaincre et mobiliser le personnel scolaire afin qu’il intervienne, au moyen de la technologie, auprès des milliers d’élèves qui ont des besoins particuliers ?

Chose certaine, c’est son devoir le plus pressant !