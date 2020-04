Marie-Philip Poulin: meilleure hockeyeuse au monde

À l’occasion d’un sondage effectué auprès des joueurs de la Ligue nationale de hockey, la Québécoise Marie-Philip Poulin a été élue la meilleure hockeyeuse du monde selon ses pairs, mardi.

La double médaillée d’or olympique a reçu 39,92 % des votes de ce sondage de l’Association des joueurs de la LNH, auquel 496 membres ont participé. Le sondage a été effectué avant la suspension des activités au hockey en raison de la pandémie de coronavirus.

Photo d'archives, Martin Chevalier

Poulin, 29 ans, devance ainsi les Américaines Hilary Knight (36,29%), Kendall Coyne Schofield (15,52) et Emily Pfalzer Matheson (1,41%) au scrutin. L’an dernier, c’est Knight qui avait reçu le titre, trois points de pourcentage devant sa rivale canadienne.

«C'est sûr que ça fait chaud au coeur», a admis Poulin, mercredi, en entrevue sur les ondes de TVA Sports.

«Le top 3, avec Hilary Knight et Kendall Coyne, ça aurait pu être les trois, a-t-elle ajouté. Mais à travers ma carrière, j'ai eu la chance de jouer avec des joueuses exceptionnelles qui m'ont bien fait paraître plusieurs fois.»

«C'est vraiment un jeu d'équipe et ce n'est pas ça qui va me tenir motivée, d'être considérée comme la meilleure au monde, a également mentionné Poulin. C'est le fait de gagner en équipe, de rendre tes coéquipières meilleures. Le fait d'avoir perdu aux Olympiques en 2018, c'est ma motivation depuis, et on va continuer afin de rapporter la médaille d'or aux prochains.»

La capitaine de l’unifolié devait participer au Championnat du monde féminin à Halifax et à Truro, mais les conditions actuelles ont mené à son annulation. L’événement devait avoir lieu du 31 mars au 10 avril 2020.