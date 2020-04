Radio-Canada, l’enfant gâté

Hier à QUB radio, mon collègue Mario Dumont a pété les plombs. Il a bien raison.

Partout dans tous les médias, on parle de mise à pieds, de perte de salaires. Partout? Non. Il y a un village d’irréductibles chanceux, Radio-Canada, qui vit comme dans une bulle.

Alors que TOUS les médias en arrachent, au Québec comme ailleurs, plus que jamais à cause du virus qui attaque leur source de financement (la publicité), la société d’État se comporte comme si elle était en croissance au lieu d’être en décroissance.

Tin toé, on rallonge la saison de Tout le monde en parle jusqu’à la mi-mai (connaissant le salaire de Guy A. Lepage et les redevances payées à chaque émission aux concepteurs, ça coûte un bras et une jambe).

Tin toé, on rallonge la saison d’Infoman.

Tin toé, on va de l’avant avec l’émission de Wauthier, Bonsoir bonsoir.

Tin toé, on engage Marc Labrèche à la radio.

Comme.Si.De.Rien.N'était.

La SRC se comporte comme un enfant gâté qui ne regarde pas à la dépense qui s'empiffre de pain au chocolat pendant que tout le monde dans la cour d’école se prive de déjeuner, voire crève de faim.

Pour faire une allégorie avec la Covid-19, c’est comme si tous les médias québécois (journaux, radio, télé) étaient sur un respirateur artificiel en train d’agoniser mais que Radio-Canada bénéficiait d’un vaccin miracle (mais payé avec mes impôts et les vôtres).

Rien qu’au cours des 10 derniers jours, il y a eu des mises à pied temporaires à Québecor, à Cogeco, à la Coop des anciens journaux de Capitales Médias, à Metro Media (40% de ses employés).

Et comme si ce n’était pas déjà insultant pour les collègues des médias de voir Radio-Canada se goinfrer, La Presse publie ce matin un texte de Marc Cassivi qui s’apitoie sur le sort... de nul autre que Jean-Philippe Wauthier.

Pôvre de lui, il a fallu que son équipe se retourne sur un 10 cents pour revoir complètement son émission. Hey, t’es déjà chanceux d’en avoir une, émission!

Quelle indécence!

Pourtant, Cassivi travaille pour un média qui en arrache et qui a demandé à tous ses employés de couper leur salaire de 10 %.

Ah oui, mais arrêtez donc deux secondes.

Cassivi est aussi ... animateur à Radio Canada (Esprit critique). Et il est chroniqueur à l’émission de Pénélope McQuade.

Pensez-vous qu’il va avoir un esprit critique quand il fait une entrevue avec un collègue de Radio-Canada?

Il a le culot de demander à Jean-Philippe Wauthier : «Es-tu anxieux?» Misère! Anxieux, c’est quand tu perds ton boulot, que tu ne sais pas comment tu vas payer ton épicerie, ton auto, ton hypothèque. Publier ça le 1er avril, ce n’est pas une blague.

C’est une insulte pour tous les travailleurs des médias qui aujourd’hui se demandent simplement comment ils vont faire... pour payer leur loyer.

À la place des radio-canadiens, je me garderais une petite gêne.