Six trucs pour travailler efficacement de la maison

Ces jours-ci, nous sommes de plus en plus nombreux à travailler de la maison. Si c'est bien pratique et surtout sécuritaire par les temps qui courent, ça n’en demande pas moins un minimum de préparation. Voici quelques conseils pour vous aider à travailler efficacement dans le confort de votre foyer.

1. On fait notre routine matinale habituelle

Même s’il est tentant de se diriger à l’ordinateur au saut du lit (ou pire, en restant dans le lit!), on essaie de conserver une version de notre routine matinale habituelle. On prend une douche, on s’habille (confortablement quand même, mais on essaie d'éviter de rester en pyjama). On prend un café, on déjeune, bref, on agit comme si on allait travailler au bureau.

2. On travaille dans un endroit calme

Ici, ça se complique un petit peu. Si on ne possède pas d'endroit désigné pour le télétravail, ça peut être un peu plus compliqué de trouver un endroit calme quand tout le monde est à la maison. Surtout si on a des enfants en bas âge. Mais ce n'est pas impossible! Si notre conjoint est aussi à la maison pour le travail, on peut alterner à chaque heure ou deux qui s'occupe des enfants. On peut aussi bien sûr profiter du temps de la sieste pour accomplir beaucoup de choses qui demandent plus de concentration.

Si nos enfants sont un peu plus vieux, on leur explique que maman doit travailler et on leur prévoit des activités (film, lecture, jouets, jeux vidéo, casse-tête, etc.). En leur donnant des blocs de temps (30 minutes, une heure, deux heures, selon leur âge), il sera plus facile d'avoir le calme nécessaire pour accomplir notre travail.

On peut aussi travailler plus tôt ou plus tard que les heures de bureau conventionnelles si c'est possible dans notre travail.

3. On s'assure d'avoir tout ce qu'il nous faut

Si vous avez déjà un bureau à la maison, vous avez déjà fort probablement tout ce qu’il vous faut. Mais si votre bureau de fortune est installé dans la cuisine ou au salon, il faut s’assurer d’avoir quelques indispensables:

Un éclairage adéquat

Une surface de travail suffisante

Une bonne chaise de bureau ajustable

Une prise de courant à proximité

Toutes les fournitures de bureau nécessaire à notre travail (bloc-notes, crayons, calculatrice, imprimante au besoin, etc.)

Pas indispensable, mais très agréable:

Une belle bouteille d’eau (ou un verre que l’on remplit souvent)

Un repose-pied (pour éviter les maux de dos et de jambe)

Une plante (un peu de verdure c’est toujours bon pour le moral)

4. On prend des pauses

Quand la maison devient notre lieu de travail, il peut être facile d'oublier de prendre des pauses, mais c'est primordial! Chaque heure, on se lève de notre chaise, on s'étire un peu, et on en profite pour remplir notre verre d'eau. Autant que possible, on prend notre dîner ailleurs que devant notre ordinateur. On sort le chien quelques minutes, on fait le tour du pâté de maisons, on sort sur le balcon, peu importe, mais on donne une pause - et un peu d'air frais - à notre cerveau.

5. On essaie de ne pas tout faire en même temps

Oui, c’est très pratique de pouvoir faire un peu de lessive ou une sauce à spaghetti pendant la journée de travail. Mais on fait attention de ne pas se laisser distraire à un point tel que notre journée de travail s’étire jusqu’à 20h.

6. On n'oublie pas ses collègues

Les interactions avec les collègues sont souvent une partie intégrante de notre travail, alors il peut arriver qu’on se sente un peu seul devant notre écran. On n’hésite pas à communiquer avec eux de façon virtuelle, soit par messagerie instantanée, en créant des groupes sur les réseaux sociaux ou même par vidéoconférence.