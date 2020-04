Versons une larme pour Kim Kardashian

Je suis tellement rassurée !

Enfin, hier, j’ai eu la réponse à une question qui me taraudait depuis le début de la pandémie. Une question qui m’empêchait de dormir la nuit.

Mais comment Kim Kardashian réussit-elle à survivre en plein confinement ?

Ouf. Heureusement que l’émission The View l’a jointe par Skype dans son humble demeure, où elle séjourne avec son mari Kanye West et ses quatre enfants.

Alors comment survit-elle ?

« C’est dur, c’est très dur ».

LA MISÈRE DES RICHES

En entrevue à The View, Kim Kardashian a partagé une tranche de son vécu à laquelle peuvent s’identifier tous les gens qui souffrent en ce moment...

« Être à la maison avec quatre enfants... c’est vraiment tough. [...] C’est dur de jongler avec tout ça. J’enseigne à mes enfants, je fais la lessive, la cuisine. »

En janvier, sur Instagram, la vedette de téléréalité avait montré des images de ses trois frigos, donc un est un walk-in. Oui, oui, comme une immense chambre froide de grand restaurant. Ou comme une section entière de votre Costco du coin.

Ayez pitié de Kim Kardashian...

elle n’a plus personne pour faire son maquillage et sa coiffure. Et ça, c’est dur. Alors elle a dû appeler sa sœur Kylie, qui est venue chez elle la grimer.

(Ben quoi, vous ne saviez pas que la distanciation sociale ne s’appliquait pas aux méga vedettes ? Elles sont immunisées contre le virus, c’est magique...)

Plus tôt, cette semaine, sur Instagram, Kim Kardashian avait lancé un appel à ses fans, en leur demandant de lui conseiller ce qu’elle devait faire pour occuper ses quatre enfants, parce qu’elle était « à boutte ».

Que voulez-vous, Kim est démunie.

Il y a seulement quelques semaines, elle avait montré des images de la « salle de jeux » de ses enfants, dans sa maison de 60 millions $.

On y trouve des jouets (autant qu’un mini Toys“R”Us) des Legos, des dinosaures, des trains miniatures, une scène pour faire de petites représentations (avec une batterie complète, des guitares et un violon), une mini épicerie avec une caisse qui fait bip et un terminal de carte de crédit, un mini magasin de crème glacée, une piscine à balles à laquelle on accède avec un mini-toboggan.

Oubliez les médecins, les infirmières, les auxiliaires, les préposés, oubliez l’ensemble du personnel soignant, ce que le public américain veut savoir, c’est comment la reine de la téléréalité survit en confinement.

Oubliez les mères de famille monoparentales qui ont recours aux banques alimentaires.

Ce qu’on veut vraiment, c’est savoir comment Kim Kardashian occupe ses journées.

MAUVAISES LANGUES

Vous savez comment les gens sont méchants. Il y en a même qui ont carrément critiqué la pauvre Kim Kardashian sur les médias sociaux. Vilains, vilains !

Une internaute fielleuse a écrit : « Mon Dieu, ça doit être difficile de faire de la distanciation sociale dans ton immense maison, avec ton immense cour, ton immense piscine, plein de nourriture et de fournitures. S’il te plaît, dis-moi comment tu fais ».

Dieu que ces gens sont ingrats...