CARON, Réjeanne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 mars 2020, à l'âge de 63 ans et 11 mois, est décédée madame Réjeanne Caron, épouse de monsieur Jean-Paul Gagné, fille de feu dame Adrienne Leclerc et de feu monsieur Georges Caron. Elle demeurait à Québec.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie; ses petits-enfants : Zakary-Georges, Jessika, Maxime, Joey, Vanessa, William; ses arrière-petits-enfants : Loh-Ann, Evelyn; ainsi que ses frères et sœurs : Robert (Lise Dumont), Rosanne (Patrice Roy), Yvonne Caron, feu Georges-Henri (Céline Leclerc), Adrien (Claire Lafontaine), Jacqueline (Claude Gagnon) et Paul-André. (Chantal Quesnel). Elle laisse également dans le deuil, les enfants et les frères et sœurs de son conjoint; de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier tout le personnel de la médecine interne et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins exemplaires. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site web : www.fondationduchudequebec.org.