LÉTOURNEAU

Georgette St-Hilaire



Au CHSLD de Saint-Sylvestre, le 28 mars 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Georgette St-Hilaire, épouse de feu monsieur Fernand Létourneau. Elle était la fille de feu monsieur Alyre St-Hilaire et de feu madame Emma Paquet. Elle demeurait à Saint-Sylvestre.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rachel (Walter Chabot), Richard (feu Hélène Larochelle), Michel (Johanne Berthiaume), Gaston (Carole Plante), Diane (Gilles Leblond), Ghislain, Solange (Michel Pinel), Pierre, Daniel, Martin, Alain (Jeanne D'Arc Laplante), Stéphane; ainsi que 24 petits-enfants et 31 arrière-petits-enfants. Ses frères et ses sœurs St-Hilaire: feu Robert (feu Thérèse Létourneau), feu Yvette (feu André Thériault), feu Réal (feu Rose-Annette Berthiaume), feu Laurette (feu Gérard Napert), feu Jeannette (feu Marcel Ferland), feu Henri (feu Laurette Létourneau), feu André (Huguette Normand), feu Aline (Fernand Drouin), feu Omer (Annette Prévost), Anita (feu Réal Cyr), feu Jean-Claude (feu Colette Chrétien, Liette Dallaire), Louisette (Alban Lachance) et feu Denise (Léo Vachon); ses beaux-frères et belles-sœurs Létourneau: feu Thérèse (feu Robert St-Hilaire), feu Gérard (feu Cécile Chartrand), feu Marie-Ange (feu Roger Mailhot), feu Jeanne (feu Marcel Cyr), Maurice (Hélène Drouin), feu Laurette (feu Henri St-Hilaire), Marcel (feu Céline Demers), Denis (Gisèle Lemieux) et Cécile (feu Claude Grenier). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des dons suggérés à la Société Alzheimer Chaudière-Appalache, www.alzheimerchap.qc.ca seraient appréciés. Un remerciement tout spécial au personnel du CHSLD de Saint-Sylvestre ainsi que Lina Charbonneau et Gisèle Lemieux pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la