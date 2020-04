GARON, Magloire



À la Résidence Hélène-Lavoie de La Pocatière, le 27 mars 2020, est décédé à l'âge de 92 ans et 4 mois, monsieur Magloire Garon, époux de dame Jeannine Harton. Il était le fils de feu Magloire Garon et de feu Anne-Marie Lavoie. Il demeurait à La Pocatière et autrefois à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jeannine; les enfants de son épouse: Estelle, Johanne, Carole, Mario, Marielle, leur conjoint(e) et leurs enfants. Il était le frère et le beau-frère de: feu Carmelle (feu Ronald Michaud), feu Gabrielle (feu Thomas Rossignol), feu Madeleine (feu Diégo Lavoie), feu Paul-Henri (Gemma Bossé), l'abbé Benoît, Annette (feu Marcel Raymond), Clément (Ursule Lambert), Jeannine (feu Louis-Marie Lavoie), feu Jean-Eudes (Françoise Rousseau), Marius (Gilberte Dionne), feu Marielle (Paul-André Hudon), Céline (feu Jean-Paul Bergeron) et de la famille Harton il était le beau-frère de: Simone (feu Raymond Alexandre), Denise (Jacques Pelletier), Denis, Simon. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Garon et Harton, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel de la Résidence Hélène-Lavoie et de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation André-Côté, 100, 4e Ave Painchaud, bureau 180 B, La Pocatière, Québec, G0R 1Z0. Des formulaires seront disponibles au Complexe Municipal.