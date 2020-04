GINGRAS, Denise



À Québec, le 23 mars dernier, à l'âge de 92 ans et 7 mois, Denise nous a quittés. Fille de feu Adrien Gingras et de feu Marguerite Pelletier, elle laisse dans le deuil ses enfants issus de son union avec feu Maurice Gaulin, Christine (feu Hugues Lapointe) et Ginette (Denis Fournier), sa bien-aimée sœur Louise (Guy Cadorette) et sa belle-sœur Constance. Elle ira rejoindre en paix son fils Jacques (Diane Gaulin), ses frères et sœur, Marcel, Gisèle, Michel, André et Claude et leur conjoint(e) respectif décédé(e) à ce jour. Elle quitte également ses petits-enfants Jean-Philippe et Marie-Claude, leur conjoint et enfants, ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Denise était une femme de caractère, fière, curieuse et courageuse. Elle a su nous montrer la joie dans les petites choses quotidiennes et apprécier chaque détail de la vie. Force de la nature, elle était dans sa tête et dans son cœur encore une jeunesse malgré son vénérable âge. Nous retiendrons d'elle sa détermination à vivre. Nous tenons à remercier les services de Garde confort à Québec, tout particulièrement mesdames Caroline Martin et Francine Brassard, et les services de madame Marie-Julia Jobin du CLSC-Limoilou, pour avoir rendu sa vie plus légère dans les dernières années par leur disponibilité, leur professionnalisme et surtout leur humanisme. Nous remercions également le personnel de la Résidence Roc Amadour et plus particulièrement monsieur Dany Lavoie pour ses soins infirmiers et sa grande disponibilité.Un nouvel avis sera publié à cet effet sur le site de la Coopérative Deux Rives.