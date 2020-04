COUTURE, Madeleine



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 23 mars 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Madeleine Couture, fille de feu Jean-Baptiste Couture et de feu Théodora Savard. Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée au crématorium et ses cendres seront inhumées à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son conjoint Jocelyn Labbé; son fils Daniel Labbé; ses frères: Ovila et Georges Couture; sa nièce Linda Sivret (Gaétan Paquet); un ami de la famille Paul-André Bouchard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labbé: Raymonde, Réjean, France (Réal Petit), Serge (Liliane), Linda (Marcel Raymond), Mario (Ginette) et Jacqueline (Guy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au Dr Bernard Boudreau et au personnel des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire de Québec, téléphone: 1-888-768-6669, site web: www.pq.poumon.ca