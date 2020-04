THIBEAULT, Isabelle



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 25 mars 2020, à l'âge de 82 ans et 9 mois, est décédée madame Isabelle Thibeault, fille de feu Alphonse Thibeault et de feu Aurélie Vézina. Elle demeurait à Armagh, Bellechasse.Elle était la sœur de: Laval (feu Thérèse Gagné), feu Gérard (feu Germaine Blanchette), feu Gertrude (feu Irénée Pouliot) et feu Jeanne d'Arc (feu Lucien Labrecque). Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de la Villa Royal d'Armagh, ainsi que du CHSLD Sainte-Claire pour les bons soins prodigués. Madame Thibeault a été confiée à la