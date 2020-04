NOREAU, Jacques



À la résidence Les Jardins Lebourgneuf, Québec, le 9 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé subitement monsieur Jacques Noreau, époux de feu madame Jeannine Godin, fils de feu monsieur David Noreau et de feu madame Alice Vézina. Il demeurait à Québec, autrefois à Neuville.Il a été confié auMonsieur Noreau laisse dans le deuil son fils Daniel (Johanne Champagne); son petit-fils qu'il aimait tellement: Yanik (Vanessa Chouinard). Il était le frère et le beau-frère de: feu Ernest (feu Claire Gosselin), feu Philippe (feu Colette Dubuc), feu Mariette (feu Lionel Léveillée), feu Émile (feu Cécile Barakatt), feu Cécile (feu Albert Jacques), feu Yvette (feu Paul Dubuc), feu Paulette (feu Camille Brière), feu Alexandre (feu Cécile Dubuc), feu Maurice; feu Rosaire Godin (Rachel Latulippe, Jean-François Dumoulin), Fernande (feu J. Arthur Richard), feu Marguerite (feu Raymond Bédard), feu Simone (feu Adrien Nadeau), feu Cécile (feu André Picher), Yvette (René Patterson), feu Roméo (Monique Gendron). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Phase 3 du premier niveau de la résidence Les Jardins Lebourgneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com