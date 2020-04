LAQUERRE, Roland



Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois- Rivières le 30 mars 2020, est décédé à l'âge de 83 ans, Monsieur Roland Laquerre, Fondateur d'excavation Roland Laquerre, fils de feu Arthur Laquerre et de feu Rose Verville. Il demeurait à la Résidence Les Jardins Becquets de Saint-Pierre-les-Becquets et auparavant à Parisville.Il laisse dans le deuil son fils: Pierre (et sa mère Marie-Blanche L'Hérault); ses petites-filles: Mélanie, Alexandra, Samantha et leur mère Karin Lowen; ses arrière-petits-enfants: Dereck, Jamie et Kate; sa sœur: Lucille (s.a.s.v.); sa belle-sœur: Colette Grimard (feu Paul-Émile Laquerre); son frère: Jacques (Lucette Landriault). La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de la Résidence les Jardins Becquets et à l'équipe de soins du CLSC de Fortierville pour leur professionnalisme et leur dévouement remarquable.