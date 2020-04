BROWN, Lina Daigle



À la Résidence Les Jardins du Manoir, le 27 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Lina Daigle, épouse de feu M Raymond Brown. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane Brown (Marie Huot), Gustave Paris (Céline Drolet); ses petits-enfants: Francis Brown (Magaly Vézina), Patricia Brown, Audrey Paris (Carl McKee), Alexandre Paris (Vicky Jacques) et Magalie Paris; ses arrière-petits-enfants: Donovan, Andrew, Kellyann, Victoria, Elizabeth, Damien, Mikael et Océanne; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Alphonse (Doris Couture), feu Yvonne (feu Jean-René Fortin et feu Odilon Duchesne), feu Émile (Ginette Doiron), feu Lucie (feu Jacques Trudelle, feu Ludovic Gingras), Denise (André Lamontagne) et Denis (Denise Lavoie); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Brown: feu Roger (feu Thérèse Beaulieu), feu Rita (feu Euchère Beaulieu), feu Gérard (feu Claire Fevet), feu George (feu Thérèse Tremblay), feu Cécile (feu Fred Chamberland), Jeannine (feu André Vézina), feu Roland (Yolande Mathieu) et feu Marcel (Lise Plourde); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Les Jardins du Manoir pour l'attention portée et les bons soins prodigués.sous la direction de la Résidence funéraire