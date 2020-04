BÉLOUARD, Didier



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le mardi 24 mars 2020, à l'âge de 66 ans et 10 mois, est décédé monsieur Didier Bélouard, fils de madame Marie-Thérèse Bélouard et de monsieur Amand Bélouard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre ses parents, ses frères et sœurs: Bruno, Catherine, Marie et Éric; ses neveux et nièces: Klervi, Ariane, Dorian, Cody, Lina et Emma. Il laisse également dans le deuil de nombreux amis du quartier Saint-Jean-Baptiste et d'ailleurs, des amis de voyage ainsi que d'anciens collègues de travail. La famille remercie particulièrement ses amis Isabelle, Jacques, Yvan et Yves pour leur soutien durant la dernière année. Un dernier hommage lui sera rendu à l'automne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), téléphone: 418 656-4999, site web: www.fondation-iucpq.org