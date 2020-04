JOBIN, Eric



À son domicile, le 24 mars 2020, à l'âge de 50 ans, est décédé subitement monsieur Eric Jobin. Il était le fils de feu Jacques Jobin et de Thérèse Légaré (René Beaumont). Il habitait à Québec. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Johanne (Richard Vallée), Mario (Lyne Pelletier), Manon (Eric Goulet), Dany (Isabelle Gagnon), Steeve (Sandra Dufour); plusieurs neveux et nièces: Jennifer, Jessie, Richard, Sandrine, Daphné, Mark-Olivier, Alycia, Shayne, Roxanne, Jordan, Gabrielle, Mariève, Joanie et Mikaëlle; ainsi que les familles Jobin et Légaré.