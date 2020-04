Boxe: Tammara Thibeault refait équipe avec son père

La boxeuse Tammara Thibeault est revenue aux sources. Elle poursuit son entraînement dans la résidence familiale de Shawinigan pour une durée indéterminée et des souvenirs lui reviennent, son rêve olympique ayant vu le jour alors qu'elle était aux côtés de son père.

Loin de l’équipe nationale à Montréal, elle court et soulève des poids avec lui, son ancien entraîneur. «Je me rends compte que je suis rouillé et qu’elle est en forme», a lancé Patrick Thibeault en parlant de sa fille, qui se préparait pour le tournoi de qualification olympique prévu en Amérique du Sud avant qu’il ne soit reporté.

«C’est décevant, on y était quasiment, a dit Tammara Thibeault, qui boxe dans la catégorie des moins de 75 kg. Je comprends que la crise est plus grande que nous et je reste positive. Ça me donne juste plus de temps pour me préparer davantage.»

L’athlète de 23 ans peut compter sur la meilleure personne dans son coin dans le contexte actuel. L’ancien de la Ligue canadienne de football converti en boxeur fera tout pour aider sa fille à atteindre les plus hauts sommets, tout en se rappelant qu’ils ont fait des «ravages» ensemble à leurs débuts.

Football et boxe font bon ménage

Patrick Thibeault a beaucoup de football derrière la cravate. Membre des Huskies de l’Université St. Mary’s de 1999 à 2001, il a atteint la finale de la Coupe Vanier à deux reprises, soulevant le convoité trophée à sa dernière saison.

Repêché en 2002, Thibeault a porté les couleurs des Roughriders de la Saskatchewan et des Blue Bombers de Winnipeg avant d’accrocher ses crampons en 2005. Il s’est mis à la boxe à l’âge de 28 ans et est monté sur le ring à l’occasion de trois Championnats canadiens.

«J’avais déjà de bonnes habiletés athlétiques. Je ne partais pas de zéro et ça m’a vraiment aidé», a souligné celui qui est ensuite devenu entraîneur à la boxe et au football. À son avis, ses années passées sur les terrains de football l’ont grandement aidé et il a vite remarqué plusieurs similitudes entre les deux disciplines.

«Mon passé de footballeur m’a apporté une vision différente en étant très axé sur la vidéo et la préparation physique et mentale, tandis que d’autres entraîneurs sont plus de la vieille école. Dans les deux sports, on parle d’une longue préparation. C’est un build-up qui vise un moment bien précis.»

Une mentalité qu’a conservée sa fille, étudiante en urbanisme à l’Université Concordia et médaillée de bronze aux Mondiaux. «Il faut travailler les bonnes choses au bon moment. Ça ne me sert à rien d’être prête deux semaines en avance et je me concentre sur mon objectif.»

Un acteur important

Selon l'athlète qui vise les Jeux olympiques, son père a joué un rôle primordial. «On faisait tout ensemble! Il m’a montré ce que ça prend pour atteindre mon objectif. Je lui dois mon éthique de travail et comment je me comporte dans le ring. Il a été là pour absolument tout.»

Au départ, l’ancien footballeur préférait ne pas s’immiscer dans le développement sportif de sa fille. «J’écoutais les gens autour de moi et on me disait qu’en tant qu’ancien athlète professionnel, ça pouvait placer la barre trop haut pour les jeunes, et je ne voulais pas lui mettre de la pression. Je suivais les conseils qu’on me donnait et je ne voulais pas m’en mêler», a expliqué le président du Club de boxe olympique de Shawinigan.

La boxeuse était âgée de 15 ans lorsque les choses ont changé et qu’il a commencé à alterner les chapeaux de père et d’entraîneur. «Elle me posait beaucoup de questions, elle était souvent avec moi et voulait qu’on s’entraîne. Je voulais me retirer de façon discrète, mais elle était un peu tannante!» a confié M. Thibault, qui s’est alors assis avec elle pour en discuter.

Ils ont conclu qu’il allait la superviser. «Elle m’a dit que c’était ce qu’elle voulait faire. Je l’ai prise sous mon aile et ç’a fait boule de neige. On a fait un petit bout de chemin et on a fait des ravages ensemble. Ç’a été très agréable.»