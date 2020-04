GAUTHIER, Claire



Au Centre Hospitalier Pierre-Boucher, le 26 mars 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée, dame Claire Gauthier, fille de feu monsieur Joseph Gauthier et de feu dame Adrienne Naud. Elle demeurait à Sainte-Julie, native de Saint-Marc-des-Carrières.Madame Gauthier laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Glenn Hawksford) et Alain; le père de ses enfants feu Robert Marcotte; ses petits-enfants: Patrick et Sophie- Claire; la mère de ses petits-enfants Vicky Marcotte; ses frères et sœurs: Serge (Diane), Thérèse (feu André Belle-Isle), Nelson (Josée) et Rolande (feu Roger Gagnon). Elle est allée rejoindre ses frères décédés: René, Vincent (feu Éthel), Maurice (Nicole), Denis (Claudette), Lucien (feu Jeanne-Mance), Roméo (Jeanine), Jean-Marc (Juliette) et Robert (feu Rolande); ainsi que plusieurs neveux et nièces qu'elle aimait et dont elle était fière. La famille tient à remercier particulièrement Tania, infirmière au Centre Hospitalier Pierre-Boucher et Monsieur Yvan pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, 5165, rue Sherbrooke Ouest, bureau 200, Montréal, Québec, H4A 1T6. Des formulaires seront disponibles à l'église.