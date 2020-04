COVID-19: plus de 50 cas à l’Hôpital de Verdun

Le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 a explosé en seulement quelques jours à l’Hôpital de Verdun, où au moins 55 personnes sont infectées, selon deux syndicats.

Deux foyers d’éclosion du virus ont été recensés dans la bâtisse, causés par des médecins sans symptômes ayant fait des tournées sur les étages.

« On nous dit que c’est sous contrôle, mais le nombre est à la hausse, et c’est préoccupant », souffle Caroline Letarte Simoneau, représentante nationale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Vendredi dernier, la salle d’urgence de l’hôpital avait dû être fermée pour quelques heures après qu’on eut découvert qu’un médecin et trois patients avaient contracté le coronavirus.

10 fois plus

Depuis, il y a 10 fois plus de cas. Tant l’APTS que la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) rapportaient 55 cas jeudi, à la suite d’une rencontre avec l’employeur.

Pour sa part, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal s’en tenait encore au nombre de 35 personnes infectées, dont deux médecins, dévoilé jeudi matin.

« Nous avons, à ce moment, testé de manière préventive, l’ensemble des patients », confirme le porte-parole Jean-Nicolas Aubé. Il ajoute aussi que « plusieurs des cas sont asymptomatiques et n’ont pas nécessairement une origine traçable à l’Hôpital de Verdun. »

Médecins en retrait

Cinq médecins sont désormais en retrait préventif. Tous les cas d’infection ont été isolés.

« Ça me fait paniquer », confie un membre du personnel infirmier, sous le couvert de l’anonymat. Une employée du service de réadaptation déplore que les mesures préventives aient tardé, alors qu’elle compte quatre collègues infectés.

Présidente par intérim de la FIQ dans le Centre-Sud, Françoise Ramel soutient que l’inquiétude est vive au sein du personnel, d’autant que l’équipement demeure rare.

Elle salue l’efficacité avec laquelle les patients infectés ont été isolés.

Cependant, elle reconnaît que rien n’empêche une nouvelle éclosion avec un professionnel sans symptômes.