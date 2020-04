COVID-19: «Il est trop tard pour empêcher que le virus entre dans les CHSLD»

La COVID-19 s’est déjà infiltrée dans 519 résidences pour aînés du Québec. Le coronavirus est comme une allumette dans une botte de foin. Ça se propage très rapidement, illustre le gériatre David Lussier.

«Il est trop tard pour empêcher que le virus entre dans les CHSLD et dans les résidences de personnes âgées. S’il y a déjà un cas, il va y en avoir d’autres. Il faut maintenant empêcher que la COVID-19 se propage», a soutenu jeudi le médecin, qui travaille à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal.

Devant la flambée de cas positifs chez les personnes du 3e et 4e âge et les décès, certains y ont vu de la lenteur des autorités à agir. Qu’en pense le spécialiste?

«Il n’y a pas eu de négligence, car les mesures ont été prises très rapidement. Le coronavirus a pu entrer par les employés, les visiteurs... Quand les visites ont été interdites, le virus était déjà transmis et des aînés continuaient à sortir. Si on dit qu’on l’a échappé, c’est aux alentours du 13 mars et c’était difficile de dire à ce moment-là qu’il fallait prendre des mesures aussi drastiques», a avancé David Lussier en entrevue avec TVA Nouvelles.

Des protocoles ont maintenant été établis afin d’endiguer la propagation. Des mesures sanitaires sont mises de l’avant afin d’éviter les contacts possibles, comme la détermination de zones dans les CHSLD.

«Les zones chaudes regroupent tous les résidents infectés. Le personnel est seulement dédié à une zone pour ne pas infecter les personnes non infectées dans la zone froide», a nuancé le spécialiste.

«Le risque zéro, malheureusement, n’existait pas au départ, il existe encore moins maintenant. Nous sommes maintenant dans une mitigation de risques pour éviter que ça se propage», a fait savoir David Lussier.