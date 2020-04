COVID-19: la SOCAN offre 2 M$ aux artistes dans le besoin

Les artistes grandement touchés par la pandémie de coronavirus pourront se tourner vers la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) afin d'obtenir un coup de pouce financier.

• À lire aussi: Les derniers développements de la pandémie

• À lire aussi: Trudeau très inquiet du détournement de cargaisons d’équipement médical

Après des discussions avec ses membres, la SOCAN a lancé, jeudi, un programme d'urgence de 2 millions $ destinés à ceux et celles dont les revenus musicaux sont compromis en raison de l'émergence du coronavirus.

Si leurs demandes sont acceptées, les artistes touchés recevront des avances – sans intérêt – calculées à la suite de l'étude de l'urgence des besoins et de leurs sommes d'argent récoltées au fil des ans.

«Fournir des fonds aux créateurs de musique dans le besoin le plus rapidement possible est de la plus haute importance et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider. De tout temps, nous avons été là pour soutenir nos membres lorsqu'ils en ont le plus besoin», a rappelé Éric Baptiste, chef de la direction de la SOCAN, dans un communiqué.

Les créateurs privés de revenus parce que des concerts ont été annulés et les compositeurs de musique à l'image qui doivent patienter pour des cachets liés à des productions suspendues sont les groupes priorisés.

La SOCAN compte mettre sur pied d'autres mesures afin de soutenir ses membres en ces temps difficiles. L'organisation regroupe plus de 160 000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels.