COVID-19: le cap des 11 000 cas dépassé au pays

Plus de 11 000 personnes sont maintenant officiellement atteintes de la COVID-19 au Canada, qui compte au moins 138 morts à cause de cette maladie.

Sur les quelque 11 283 Canadiens infectés par le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie à l’échelle du pays, environ la moitié se trouvait au Québec jeudi. Selon le plus récent bilan de la province, il y avait 5518 cas et 36 morts, dont trois nouveaux décès. Il y avait 4871 Québécois sous investigation tandis que 69 024 analyses ont été déclarées négatives, jusqu’ici.

En Ontario, les autorités ont fait état jeudi de 2793 patients infectés par la COVID-19, en hausse de 17 % en 24 heures. C’est dans cette province que le nombre de morts est le plus élevé avec 53. Certains médias, jeudi soir, parlaient toutefois de plus de 80 décès, mais sans la confirmation du gouvernement ontarien. Depuis le début de la crise, 62 733 Ontariens ont été testés.

«La situation est extrêmement sérieuse», a soutenu jeudi le premier ministre Doug Ford, promettant que les projections de cas seront dévoilées vendredi dans un souci de transparence.

La Colombie-Britannique compte désormais 1121 cas et 13 morts, et l’Alberta s’approche des 1000 cas avec ses 968 personnes infectées par la COVID-19, dont 13 qui sont mortes.

Soulignons que jeudi la planète a franchi une sombre étape dans le cadre de la pandémie, alors que désormais plus d'un million de personnes ont été infectées à travers le monde.

Des règles à suivre

Partout au pays, les autorités de la santé publique ne cessent de recommander aux gens de respecter les règles d’isolement et de distanciation sociale pour ralentir la propagation du virus.

L'administratrice de la Santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a appelé de nouveau jeudi les Canadiens à s'isoler autant que possible. «Nous devons considérer que n’importe qui peut être infectée», a-t-elle dit.

La Dre Tam a aussi soutenu que le Canada était l’un des pays faisant le plus de tests au monde. En l’occurrence, depuis l’éclosion du virus au pays, il y a eu plus de 260 000 tests effectués au Canada, dont 3,5 % sont positifs et 95 % négatifs.

«Ce virus n'épargne personne. Nous constatons que tous les groupes d’âge sont touchés», a-t-elle souligné, précisant que la «maladie frappe aussi sévèrement les adultes de moins de 40 ans».

Mme Tam a insisté sur le risque dans les centres pour personnes âgées, plusieurs cas étant comptabilisés un peu partout au pays. «Au moins une cinquantaine de décès ont été rapportés dans ces centres», a-t-elle soutenu.

LA SITUATION AU PAYS

Québec: 5518

Ontario: 2793

Colombie-Britannique: 1121

Alberta: 968

Saskatchewan: 206

Nouvelle-Écosse: 193

Terre-Neuve-et-Labrador: 183

Manitoba: 167

Nouveau-Brunswick: 91

Île-du-Prince-Édouard: 22

Canadiens rapatriés: 13

Yukon: 6

Territoires du Nord-Ouest: 2

Nunavut: 0

Total: 11 283

DÉCÈS

Ontario: 53

Québec: 36

Colombie-Britannique: 31

Alberta: 13

Saskatchewan: 3

Manitoba: 1

Terre-Neuve-et-Labrador: 1

Total: 138