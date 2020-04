COVID-19: les célibataires doivent revoir leur façon de rencontrer

Le «dating» doit être revu, voire suspendu, le temps de la crise de la COVID-19, et, à l’ère des applications de rencontre, un développeur québécois a décidé de rendre disponible gratuitement sur son application l’accès aux appels audio et vidéos, afin de s’assurer que les célibataires ne soient pas tentés d’aller à une rencontre durant le confinement.

Le concept de l’application de rencontre GoSeeYou est de suggérer aux utilisateurs des endroits pour se rencontrer, explique la fondatrice, Mélanie Trudel.

«Mais là, nous ne pouvons plus», fait valoir la fondatrice.

Elle ajoute que les correspondances écrites sont un moteur de motivation, pour rencontrer les personnes de façon réelle, ce qui n’est pas recommandé pour la durée du confinement. La fondatrice a donc décidé de miser sur les rencontres virtuelles pour faire patienter les cœurs à prendre.

«On offre maintenant l’option des appels audio et vidéo gratuitement à l’ensemble des membres. Après 100 échanges écrits, le système propose d’utiliser le système audio et vidéo», explique Mme Trudel.

Elle suggère de vivre ces rencontres «un peu comme une relation à distance».

«J’ai eu le commentaire que ça peut même être excitant de pouvoir échanger virtuellement», poursuit-elle.

GoSeeYou est également connu pour organiser des événements et des voyages pour célibataire, ce qui a forcé la fondatrice à annuler une vingtaine d’événements, ainsi que deux voyages.

«C’est la moitié de mon entreprise qui s’est envolée», se désole Mme Trudel.

L’entrepreneur tente toutefois de voir les choses du bon côté et propose aux usagers de profiter de ce moment pour réellement prendre le temps connaître une nouvelle personne.

En réaction à la pandémie, l’application Tinder offre désormais la fonction Passeport gratuitement, ce qui permettra aux usagers de correspondre et discuter avec des gens partout dans le monde.

De son côté, l’application Bumble offre du contenu éducatif exposé par divers spécialistes sur la COVID-19 et suggère aux usagers d’utiliser les fonctions vidéo et audio pour lutter contre l’isolement et la solitude et de profiter du moment pour «s’engager dans une connexion virtuelle».