COVID-19: Québec 21 demande une ligne téléphonique pour les commerçants

Québec 21 demande à l’administration Labeaume de mettre en place une ligne téléphonique destinée aux «commerçants qui se sentent désemparés dans le contexte de la COVID-19».

• À lire aussi: [EN DIRECT JEUDI 2 AVRIL] Les derniers développements de la pandémie

• À lire aussi: COVID-19: Toujours pas de répit en vue à Québec et à Lévis

C’est ce que l’opposition à l’hôtel de Ville de Québec a indiqué, jeudi matin, par voie de communiqué de presse.

«Cette nouvelle mesure, destinée aux entrepreneurs, consisterait à répondre aux questions et orienter les PME sur les mesures de soutien offertes par la Ville et leur fournir des informations générales sur les programmes d’aide offerts par les partenaires et les différents paliers gouvernementaux», explique le parti municipal.

D’après le chef Jean-François Gosselin, «beaucoup de commerçants qui n’ont jamais eu recours à des programmes d’aide ou qui ont bâti leur entreprise à bout de bras se tournent pour la première fois vers les gouvernements. Plusieurs ne savent pas comment s’y prendre et sont ébranlés par la situation (...) La ligne d’aide est un moyen peu coûteux, efficace et facilement réalisable pour donner un coup de main à ceux qui en ont besoin rapidement».

L’opposition a déjà demandé la création d’un fonds d’urgence de 5 millions $ qui serait puisé à même l’enveloppe de la Vision entrepreneuriale Québec 2023 pour aider rapidement les commerçants les plus vulnérables.