COVID-19: Québec joue dur pour avoir des masques

QUÉBEC | Transactions payées «comptant» à des intermédiaires chinois et transports sous escorte policière: le gouvernement Legault joue du coude afin de garantir l’arrivée au Québec de millions de masques, que les États s’arrachent.

Si la bataille des Québécois pour freiner l’épidémie de coronavirus est encore loin d’être gagnée, il en est de même pour celle du gouvernement visant à assurer des approvisionnements suffisants en matériel de protection (masques, gants, blouses, etc.)

«On a reçu quelques commandes. C'est vrai que ça arrive un peu à la miette», a avoué le premier ministre.

Contre qui le Québec doit-il se battre? «Tous les autres pays qui veulent en avoir», a résumé François Legault.

Dans un contexte de crise planétaire et devant l'urgence des besoins, il a laissé comprendre que son gouvernement est prêt à payer le prix malgré la surenchère.

«Oui, les prix ont augmenté, mais ça n'a pas de valeur, pour moi, la vie des Québécois. Donc, on est prêts à payer ce qu'il faut, le prix qui est demandé», a déclaré le premier ministre.

Son entourage a toutefois refusé de préciser dans quelle mesure. À titre comparatif, certains États américains paient actuellement jusqu’à 20 fois le prix pour s’approvisionner en équipements médicaux.

«Une période risquée, critique»

«On fait tout ce qu'il est possible de faire pour que les commandes qu'on passe se rendent jusque dans nos hôpitaux ici, au Québec, a soutenu M. Legault. [...] On joue le jeu: s'ils veulent être payés en comptant, on va les payer en comptant si c'est nécessaire.»

Il ne faut toutefois pas s’imaginer que le gouvernement québécois transige en apportant des valises débordantes d’argent à des émissaires chinois: par «comptant», le premier ministre voulait dire que les fournisseurs sont payés «sur-le-champ», à la livraison (cash on delivery), a plus tard précisé son cabinet.

Quant aux équipements fabriqués ici, au Québec, «c'est plus de l'ordre... trois, quatre, cinq semaines (d'attente)», estime M. Legault.

D'ici là, «on a du matériel pour une semaine», a-t-il répété. «Il y a comme une période difficile, a-t-il admis. [...] Il y a effectivement une période risquée, critique, entre les deux.»

M. Legault en a profité pour remercier toutes les entreprises qui offrent des masques. Il a cité à titre d’exemple Air Transat, qui a donné 25 000 masques.

«Vous ne pouvez pas vous imaginer, depuis quelques jours, le nombre de [...] centaines de courriels que j'ai personnellement reçus de gens qui veulent nous offrir des masques», a raconté le premier ministre.

«J'apprécie ça, là, mais on cherche des millions de masques, a-t-il continué. [...] Pour donner un petit ordre de grandeur, on utilise des centaines de milliers de masques par jour.»

Le bilan continue de s’aggraver au Québec

Avec 907 nouveaux cas, on compte maintenant 5518 personnes infectées

Trois décès additionnels, ce qui porte le décompte à 36 morts

20% plus d’hospitalisations: soit 365 patients (+58)

96 patients aux soins intensifs (+14)

– Avec la collaboration de Vincent Larin

