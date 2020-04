COVID-19: Trudeau discute de la pénurie des équipements de protection avec ses homologues

OTTAWA | Le premier ministre Justin Trudeau a discuté jeudi soir de la pénurie des équipements de protection pour les professionnels de la santé en pleine pandémie de la COVID-19 lors d’une réunion téléphonique avec ses homologues des provinces et des territoires.

Selon une source gouvernementale, l’appel a été «constructif» et s’est inscrit dans des échanges quasi quotidiens entre Ottawa et les autres capitales.

M. Trudeau s’est notamment engagé à ce que le fédéral obtienne le matériel nécessaire le plus rapidement possible, à la fois grâce à des livraisons provenant de l’étranger et par la mobilisation d’entreprises canadiennes qui sont en train de transformer leurs chaînes de production pour notamment livrer des masques N95 et des visières.

Lors des échanges, il a été convenu que des équipements disponibles ou des livraisons à venir soient acheminés en priorité aux provinces les plus touchées par la pandémie, au premier chef le Québec, qui figure au sommet du nombre de cas confirmés de la COVID-19 au Canada.

«Les premiers ministres ont convenu à l’unanimité qu’ils n’avaient pas besoin de ce que ferait la Loi sur les mesures d’urgence en raison des efforts actuels», a mentionné la source à l'Agence QMI.