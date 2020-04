BEAUMONT, Victorin



À Donnacona, le 30 mars 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Victorin Beaumont, conjoint de feu madame Thérèsa Genest, fils de feu monsieur Alexandre Beaumont et de feu madame Marie-Ange Voyer. Il demeurait à Saint-Raymond.Il a été confié à laMonsieur Beaumont laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: feu Victorine (Jean-Marie Plamondon), Madeleine (feu Maxime Vézina), feu Gérard (Marie-Paule Bédard), feu Hélène, Cécilien (feu Jocelyne Grenier), Aldée (feu Jeannine Pouliot), feu Marie, Thérèse (Gilles Thibodeau), Jean-Pierre (Diane Thibeault), Lionel (Claudine Arseneau), Benoit (Claudette Bédard), Alexandre (Dominique Moisan); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués, tout spécialement à la Dre Nancy Cameron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070 rue Sherbrooke E Montréal (Qc) H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.