PLOURDE, Pierrette



Au CHSLD Notre-Dame de Lourdes, le 22 mars 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Pierrette Plourde, épouse de feu monsieur John (Jack) Hadden. Elle était la fille de feu dame Lucienne Fortin et de feu monsieur Wellie Plourde. Elle demeurait à Fossambault.Elle laisse dans le deuil, sa fille Sandra, ses petits-enfants: Olivier (Caroline), Anne-Marie et Geneviève (Pim). Elle était la soeur de feu Colette (feu Rosaire Camaro), feu Madeline, Wella, feu Estelle (Arthur Savard), feu Gaston, feu Jacques (Doris Drouin); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUL, Centre mère-enfant Soleil de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, fondation@chudequebec.ca