Des boîtes à lunch

Beau geste de Denis Bertrand et Simon Chrétien, respectivement président et directeur général de la Vallée de la plasturgie qui ont offert récemment 90 boîtes à lunch à la Maison de la Famille Rive-Sud. Ayant pour mission d'aider et d'accompagner les familles, la Maison de la Famille offre des services et des activités qui visent l'épanouissement de celle-ci sur les territoires de Lévis, Lauzon et Pintendre.

Photo courtoisie

Pour sa part, la Vallée de la plasturgie a pour mission d'appuyer la croissance et le rayonnement de l'industrie des polymères au Québec. (https://plasturgie.ca). Sur la photo, Sylvianne Poirier, directrice générale de la Maison de la Famille Rive-Sud est entourée de Denis Bernard (à gauche) et Simon Chrétien.

Pas de brunch

Illustration courtoisie

Michelle Paré, directrice générale de la Fondation Jonction pour Elle, n’avait guère le choix. Le déjeuner brunch-bénéfice de la Fondation qui devait se tenir le dimanche 26 avril à la cafétéria du Cégep Lévis-Lauzon est annulé évidemment en raison de la crise de la COVID-19.

Prompt rétablissement

René Lavigueur, ex-responsable de l’équipement chez les Nordiques de Québec, se remet lentement d’une chirurgie cardiaque subie au cours des derniers jours à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de l’Université Laval. Les médecins luiront prescrit un défibrillateur automatique implantable (DAI) pour traiter ses troubles du rythme cardiaque. Son moral est bon.

La touche finale

Photos courtoisie

Commencée le 31 mars, on termine, le 2 avril 1975, l'installation de la toute dernière section de la tour du CN à Toronto, soit une antenne de diffusion en acier. Pour effectuer la manœuvre, les constructeurs ont fait appel à « Olga » un hélicoptère Sikorsky de 10 tonnes spécialisé en levage industriel. La hauteur finale de la tour est de 553,33 mètres (1 815 pieds).

Anniversaires

Photo courtoisie

Pascale Nadeau (photo), chef d’antenne au Téléjournal de Radio-Canada (du vendredi au dimanche), 60 ans...David Ferrer, joueur de tennis espagnol, 38 ans...Jesse Carmichael, ex-claviériste de Maroon 5, 41 ans...Guy Aubry, animateur radio...Richard R. Wagner, juge en chef de la Cour suprême Canada, 63 ans...Marie Eykel, comédienne (Passe-Partout), 72 ans...Linda Hunt, actrice américaine, 75 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 02 avril 2015. Yves Cantin (photo) 69 ans, ténor et fondateur du magazine Infopéra... 2018. Winnie Madikizela-Mandela, 81 ans, une égérie de la lutte antiapartheid en Afrique du Sud... 2017. Yolande Roy, 88 ans, comédienne québécoise, entre autres, dans «Le retour» à TVA... 2017. André Drouin, 70 ans, conseiller municipal de Hérouxville... 2016. Gallieno Ferri, 87 ans, dessinateur italien de bande dessinée... 2014. Lucy Hood, 56 ans, femme d’affaires américaine, fondatrice de Fox Mobile Entertainment... 2011. Yves Germain, 86 ans, bien connu dans le monde de la construction... 2009. Yvon Jolicoeur, maire de la Ville de Disraeli depuis 2001...2005. Jean-Paul II, 84 ans, premier Pape non-italien depuis presque 500 ans... 1974. Georges Pompidou, 62 ans, président de la République française depuis 1969.