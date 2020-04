Des choix déchirants mais nécessaires

Depuis la fermeture temporaire des magasins d’Ameublements Tanguay, le 18 mars, Jacques Tanguay observe d’un œil rempli de fierté ses employés et ses livreurs qui sont toujours en service à Québec et ailleurs en province.

«Ils ont un cœur gros comme un autobus et ils font un travail formidable», lance le vice-président et directeur général, à propos de ses livreurs. Sur une base volontaire, ces travailleurs assidus sont au rendez-vous aux petites heures du matin pour assurer ce qui a été confirmé comme un service essentiel.

À chaque jour, ils livrent des réfrigérateurs et appareils ménagers nécessaires à nos vies, d’autant plus en période de confinement. «Honnêtement, ils mériteraient plus d’être chez eux dans une situation comme ça, mais je les regarde travailler, de jour en jour, et ils savent qu’ils répondent à un besoin essentiel.»

Devant cette situation de crise que nous vivons tous, et qui «n’est pratiquement pas explicable», Jacques Tanguay a dû faire, comme bien des gens d’affaires depuis deux semaines, des choix déchirants.

«On a été élevés pour prendre des décisions, on en prend des déchirantes que je ne veux même pas commenter, mais à chaque fois que tu prends une décision qui touche du personnel qui travaille pour toi depuis des années, tu te déchires le cœur.»

Mesures rapides

Ainsi, le 18 mars, la direction a dû se résigner à fermer temporairement ses magasins sous les bannières Ameublements Tanguay, Maurice Tanguay Signature et Liquida Meubles, et ce partout au Québec. Seuls les achats en ligne ou par téléphone sont maintenus depuis et jusqu’à nouvel ordre, avec un service de livraison et de récupération de marchandise modifié, mais opérationnel.

«On a pris la décision avant que le gouvernement la prenne, dit M. Tanguay. On a regardé les choses aller pendant quelques jours, et on a agi pour une seule et unique raison, et c’est parce que nos magasins étaient pleins. Il y avait beaucoup trop de danger à l’intérieur des magasins, même si on mettait des mesures.»

Il n’était pas question de mettre en péril la sécurité des gens, tranche l’homme d’affaires. «Nous avons reçu beaucoup de remerciements de la part de nos employés, pour avoir pris des mesures aussi rapidement. L’inquiétude était là.»

Puis, les annonces de fermetures de commerces obligatoires effectuées par le gouvernement du Québec, dans les jours suivants, sont venues conforter encore davantage la décision. Il était important de supporter la cause et les autorités dans ce combat.

Optimiste pour l’avenir

À l’heure actuelle, une trentaine d’unités de livraison sont en service, ce qui représente le tiers des effectifs habituels. Quelques personnes travaillent aussi en entrepôt, mais on s’est fait un devoir d’y maintenir les plus bas effectifs possibles, et de mettre en place diverses mesures.

«On est très informatisés et avancés au niveau de la technologie, alors nos clients sont faciles à rejoindre et sont capables de suivre nos camions à distance. Ils sont tenus au courant des procédures spéciales qu’on a mises en place, et on ne prend aucune chance.»

Pour ce qui est de la suite des choses, M. Tanguay croit qu’il est encore beaucoup trop tôt pour parler des impacts. «Je n’aime pas me créer de scénarios, et c’est tout ce qu’on peut faire pour le moment, dit-il. Tout ça va dépendre du comportement de la population par la suite, de ce que ça aura changé dans les habitudes de vie et la façon de consommer.»

L’homme d’affaires demeure par ailleurs très optimiste quant à l’avenir des entreprises de son groupe, qui présente l’avantage, justement, de faire partie d’un groupe. «Je suis très confiant envers l’avenir. On a 60 ans d’existence, on est une entreprise qui a toujours été très conservatrice.»

Il espère d’ailleurs que la fibre entrepreneuriale ne diminuera pas au Québec, en raison de cet épisode difficile que nous traversons. «Des secteurs seront plus longs à repartir, lance-t-il, mais ça va repartir.»