[EN IMAGES] Ça va bien aller: voyez 25 photos de vos arcs-en-ciel

En ces temps de crise, Le Journal est à la recherche du plus bel arc-en-ciel au Québec.

Nous publierons tous les jours des photos rendant hommage au mouvement #çavabienaller dans les pages du Journal de Québec.

Continuez à être très nombreux à nous envoyer une photo de votre arc-en-ciel à l'adresse cavabienaller@quebecormedia.com.

Voici donc 25 nouvelles photos que nous avons reçues de nos lecteurs.

PHOTO COURTOISIE KIM NORMANDIN

Lydia, Jayden et Maèva ont construit ce fort de neige arc-en-ciel devant leur résidence de Rouyn-Noranda. Quoi de mieux pour protéger la famille de la COVID-19?

PHOTO COURTOISIE MAGALIE LAPOINTE

Gloria, Céleste, Éliane et Francis Chagnon se sont lancés dans des projets d'envergure en famille. Ils ont réalisé cet arc-en-ciel mesurant 10 pi de haut sur 12 pi de large avec des matériaux recyclés, dans le grand rang Saint-François, à Saint-Hyacinthe.

PHOTO COURTOISIE GHYSLAIN LACROIX

L'entreprise familiale Gestion Lac, spécialisée depuis plus de 25 ans dans la vente de véhicules, à Lévis, expose aussi un arc-en-ciel pour donner de l'espoir et un peu de bonheur.

PHOTO COURTOISIE FELICIA SKELLING

Le Provigo Pascal Bourboin de la 1re Avenue rappelle à tous, dans sa vitrine, l'importance de se laver les mains régulièrement.

PHOTO COURTOISIE MARIE-CLAUDE TRÉPANIER

Loriane, 11 ans, se passionne pour les chevaux, et cela la motive en ces temps de quarantaine. Sa maison étant loin du chemin, Loriane et son fidèle compagnon au pelage arc-en-ciel ont trouvé une façon authentique de faire savoir que ça va bien aller.

PHOTO COURTOISIE ROSANGELA AQUINO

Sous un ciel étoilé, un arc-en-ciel pour nous dire que ça va bien aller. Gracieuseté de Sebastián, 8 ans, de Montréal-Nord.

PHOTO COURTOISIE CAROLINE BÉLANGER

Fermé en raison de la pandémie, le service de garde de Caroline, à Beauceville, a été orné de ce superbe arc-en-ciel, réalisé par Maïly Roy, juste avant qu'il ne ferme temporairement en raison de la pandémie.

Photo courtoisie

Un peu d'air pur directement du fleuve en ces temps d'isolement, courtoisie de Kathleen, Roseline, Emmanuel et Mila, devant la voiture dont la lunette arrière est parée d'un arc-en-ciel.

PHOTO COURTOISIE ANDRÉE BOUCHER

Un formidable arc-en-ciel réalisé par une petite au cœur immense. Élia Jacques, 8 ans, demeure à Montréal et est très sensible à la misère d'autrui. Elle est convaincue que des jours meilleurs s'en viennent.

PHOTO COURTOISIE MÉLANIE LEMELIN

À l'entrée de la résidence Charles Couillard, à Saint-Charles-de-Bellechasse, Léa-Rose a offert un arc-en-ciel en cadeau à ses deux arrière-grand-mères, Dorothée et Suzanne, confinées jusqu'à nouvel ordre. Sa grand-mère Sylvie, qui travaille au centre, profitera elle aussi du cadeau.

PHOTO COURTOISIE VÉRONIQUE TREMBLAY

Leila et Charlie ont mis de la couleur dans leur quartier en bricolant ce rideau éclatant qui transforme la fenêtre en arc-en-ciel.

PHOTO COURTOISIE DOMINIQUE BOLDUC

Dominique a eu un plaisir fou à préparer cet arc-en-ciel avec sa maman de 82 ans. C'était l'un des premiers affichés dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec.

PHOTO COURTOISIE NICOLAS FRANCOEUR

En plus d'être pratique pour laisser un message, voici une nouvelle utilisation pour vos blocs-notes, transformés en arc-en-ciel des plus réussis.

PHOTO COURTOISIE KIM CLORAN

La clinique de physiothérapie KinatexDix30 de Brossard ajoute également son grain de sel à la cause, avec cet arc-en-ciel conçu à partir de ruban de couleur.

PHOTO COURTOISIE PHILIPPE BERNIER

Le soleil levant, à Lévis, a révélé ce superbe arc-en-ciel de ballons reliant deux propriétés voisines à l'entrée du quartier.

PHOTO COURTOISIE MATHIEU HAMILTON

À Saint-René-de-Matane, Alyssia et Mathieu nous offrent leur arc-en-ciel maison et une pensée positive à partager: «Restez forts, la vie en vaut la peine.»

PHOTO COURTOISIE CHARLES-ETIENNE BACON

La pâtisserie-boutique Hansel et Gretel, à L'Ancienne-Lorette, s'est également jointe à la cause avec cet arc-en-ciel dans la vitrine du commerce.

PHOTO COURTOISIE NATHALIE NOËL

À Magog, ce garçon de 5 ans est content de contribuer au mouvement «Ça va bien aller». Avec l'aide de sa mère Nathalie, Benjamin s'est attelé à la tâche pour concevoir cet arc-en-ciel.

PHOTO COURTOISIE JEAN-LUC DAVIES

Tout va être correct, chantait en anglais Bob Marley dans Three Little Birds, en 1977. La musique du chanteur jamaïcain a fortement influencé Jean-Luc, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a profité d'une journée radieuse pour concocter cet arc-en-ciel aux accents reggae.

PHOTO COURTOISIE ANNABEL MORASSE

La famille Morasse de la rue Toupin, à Québec, nous présente son arc-en-ciel vu de l'intérieur, qui s'intègre parfaitement au décor.

PHOTO COURTOISIE MÉLANIE LEBEL

Zackary, 3 ans et demi, se découvre des talents artistiques avec cet arc-en-ciel des plus réussis que l'on peut apercevoir dans Limoilou.

PHOTO COURTOISIE ANNIE FORTIN

Annie Fortin nous offre cette très jolie peinture d'un arc-en-ciel paré d'une fleur de lys pour injecter une dose d'espoir aux Québécois pendant la crise.

PHOTO COURTOISIE PIERRE PICARD

Une belle façade des plus inspirantes, dans Villeray, propose un arc-en-ciel sur brique rouge pour créer un bel effet et démontrer la force de l'humanité en ces temps troubles.

PHOTO COURTOISIE ROXANNE BOUDREAULT

Quand on y met de l'amour et de la patience, le résultat est toujours phénoménal. Coup de chapeau au Département de pédiatrie et de néonatalogie de l'Hôpital de Chicoutimi pour cet arc-en-ciel composé de pièces découpées une par une.

Photo courtoisie Glory-Ann Bissonnette

Les couleurs du mouvement «Ça va bien aller» inspirent cette artiste à l'œuvre.