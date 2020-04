La famille plutôt que l’argent

L’attaquant du Dinamo de Minsk Francis Paré n’en pouvait plus. Obligé de demeurer au Bélarus en raison d’un ordre du président du pays Alexander Lukashenko jusqu’au début du mois de mai, l’attaquant québécois a finalement décidé de renoncer à un mois de salaire afin de quitter l’Europe et rejoindre sa famille à Lévis.

Le Dinamo, une propriété de l’État, a connu une saison pitoyable la saison dernière en KHL, terminant avec un dossier de 14 victoires et 48 défaites. Insatisfait du rendement de la formation, le président Lukashenko a décrété en décembre que tous les joueurs de l’équipe devaient demeurer à Minsk pour s’y entraîner jusqu’au 30 avril s’ils désiraient que l’équipe honore leur contrat.

« C’était une punition pour nous forcer à gagner plus de matchs, mais ça n’a pas fonctionné du tout. On a vraiment connu une saison exécrable, et, dans ma carrière, je ne veux pas en vivre deux comme ça. Je le comprends [le président], il n’était pas content et il n’y a pas un propriétaire qui va accepter des résultats comme ça », a raconté Paré en entrevue au Journal, jeudi.

Comme prévu, le Dinamo s’est vu montrer la porte de sortie dès le premier tour éliminatoire, et après une dizaine de jours de congé, les joueurs ont été conviés à retourner au travail et à s’entraîner au gymnase, du lundi au vendredi, s’ils désiraient obtenir leurs derniers chèques de paie.

Voyant toutefois ce qui commençait à se tramer sur la scène mondiale, la conjointe de Paré, Daisy, a pris la décision le 14 mars de revenir au Québec avec leur petite fille Rose pour s’installer dans leur maison de Lévis.

« Quand on a appris que l’entraîneur de tennis de notre petite fille avait contracté le virus, ç’a été l’élément déclencheur », raconte Paré.

La santé mentale d’abord

L’attaquant de 32 ans est donc demeuré seul au Bélarus où il a continué de se plier aux exigences du président.

« On le faisait juste pour continuer d’être payé. Je serais passé à travers si ce n’avait été la pandémie. Chaque fois qu’on arrivait à l’aréna, on ne parlait que de ça et on ne savait pas ce qui allait se produire. C’était une ambiance affreuse et c’était rendu trop. Mentalement, je n’étais plus capable de suivre. J’ai décidé de privilégier ma santé mentale plutôt que mon portefeuille. »

L’ancien des Cataractes de Shawinigan et des Saguenéens de Chicoutimi a donc annoncé au directeur général de l’équipe qu’il acceptait de renoncer à son dernier mois de salaire pour retourner chez lui. Le 21 mars, une semaine après le départ de sa conjointe et de leur fille, Paré les rejoignait au Québec.

L’an prochain

Maintenant, il profitera des prochains mois avec sa famille dans l’attente que la crise mondiale se règle. La KHL a annulé le reste de sa saison en plein milieu des séries éliminatoires le 25 mars dernier et personne ne sait si la saison 2020-2021 commencera à temps.

Chose certaine, Paré est toujours lié par un contrat de deux ans, signé avec le Dinamo de Minsk avant la saison qui vient de se conclure. Son contrat stipule d’ailleurs qu’au terme des deux ans de contrat, il obtiendra la citoyenneté biélorusse lui permettant de représenter le pays au Championnat mondial de hockey de 2021, prévu à Minsk.

Il ne croit pas que le fait qu’il soit parti plus tôt que prévu changera les plans de l’équipe à son endroit.

« On est vraiment tissé serré »

Maintenant qu’il est de retour au Québec, Francis Paré est confiné à sa maison de Lévis, avec sa conjointe et leur fille. Rien de bien anormal dans leur cas.

Depuis qu’il a quitté les Griffins de Grand Rapids, le club-école des Red Wings de Detroit, au terme de la saison 2012-2013, Paré et sa famille ont multiplié les voyages pour le hockey.

La Finlande, la Russie, la Slovaquie, la Croatie, la Suisse et le Bélarus ont fait partie de leur périple depuis sept ans. C’est d’ailleurs à Zagreb en Croatie que le couple a donné naissance à la petite Rose Sasa Paré en septembre 2016.

« On est vraiment tissé serré. Cette quarantaine-là, on la vit pendant sept ou huit mois chaque saison. Évidemment, c’est à plus petite échelle puisqu’on peut sortir quand même ou aller au restaurant en temps normal, mais on est toujours ensemble. On voyage ensemble et on fait tout ensemble. »

Expérience unique

Les nombreux voyages de Paré et sa famille offrent un bagage d’expérience inestimable à leur jeune Rose. D’ailleurs, son deuxième nom, « Sasa » est un nom d’origine croate et le couple tenait à ce que leur jeune fille l’ait puisqu’elle sera à jamais liée à ce pays de la côte Adriatique.

La petite qui aura 4 ans en septembre parle couramment le français et l’anglais et elle a fréquenté une garderie dans laquelle on ne parlait que le russe lors de la saison 2018-2019 puisque son père évoluait pour l’Avtomobilist de Yekaterinburg, en Russie.

Ce dernier ne se berce pas d’illusions, d’ailleurs : il lui en reste moins à donner que l’inverse dans le hockey. Il regrette un peu le fait de ne pas pouvoir offrir la même expérience à leur deuxième enfant, un jour.

« Si on a la chance d’en avoir un deuxième, on ne vivra pas les mêmes expériences, c’est sûr. Plutôt que de voyager à Moscou ou à Dubaï, on va aller au Saguenay ! », lance-t-il à la blague.