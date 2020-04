La pénurie de masques et de gants est plus critique que ce que disent les gouvernements

OTTAWA – La pénurie d’équipements médicaux pour le personnel qui est au front contre la pandémie de la COVID-19 inquiète les médecins membres de l’Association médicale canadienne (AMC).

L’AMC, qui réclame des mesures d’urgence en raison de problèmes d’approvisionnement et de distribution de l’équipement de protection individuelle (EPI), a réalisé ces derniers jours un sondage auprès de ces médecins membres. Ceux-ci affirment que la situation est beaucoup moins rose que ce que les gouvernements affirment relativement à la pénurie de masques et de gants, notamment.

En plus des problèmes d’approvisionnement et de distribution, l’AMC soutient qu’un manque d’information généralisé sévit relativement à la façon de fournir de l’équipement au personnel du réseau de la santé.

Plus du tiers des 5000 médecins qui ont répondu aux questions de l’AMC en 48 heures et qui prodiguent des soins en cabinet ou dans une clinique sans rendez-vous croient qu’ils vont manquer de masques N95, de protecteurs oculaires et faciaux, ainsi que de lunettes de sécurité dans deux jours ou moins. Certains affirment même que leur inventaire est déjà à sec.

Sept médecins sur dix (71 %) ont fait des démarches pour recevoir des fournitures, mais moins de 15 % ont reçu leur commande ou la confirmation que celle-ci était en route.

À peine 10 % des médecins attendant des fournitures connaissent une source d’approvisionnement gouvernementale.

«Nous reconnaissons que les gouvernements, partout au pays, traitent cet enjeu en priorité, mais nous assistons actuellement à une véritable crise», a dit jeudi le Dr Sandy Buchman, président de l'AMC, par communiqué.

«Il est irresponsable de demander aux travailleurs de la santé d'être en première ligne de cette pandémie sans l'équipement approprié, et il faut immédiatement remédier aux pénuries. Des vies humaines sont en jeu», a-t-il ajouté, alors que l’AMC réclame un tête-à-tête urgent avec la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu.