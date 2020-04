Le maire de L'Ancienne-Lorette, Émile Loranger, est décédé subitement la nuit dernière

Admis d’urgence à l’hôpital mercredi, pour des problèmes cardiaques, le maire de L’Ancienne-Lorette, Émile Loranger, a rendu l’âme au cours de la nuit à la suite de complications.

La Ville de L’Ancienne-Lorette a confirmé son décès, jeudi matin, dans un communiqué transmis aux médias. «C’est avec une grande tristesse et avec consternation que la Ville de L’Ancienne-Lorette a appris que M. Émile Loranger est subitement décédé».

«Maire passionné et visionnaire de L’Ancienne-Lorette depuis 1983, M. Loranger aura marqué l’histoire de L’Ancienne-Lorette ainsi que celle du Québec. Cet homme de conviction, reconnu pour ses qualités de rassembleur et de bâtisseur, a contribué de façon importante à la croissance et au dynamisme de la Ville, en la dotant d’infrastructures et de services de qualité», peut-on lire dans le communiqué.

Selon la conseillère municipale Sylvie Falardeau, qui était très proche du maire depuis plus de trente ans, M. Loranger a été amené par ambulance dans un centre hospitalier mercredi, parce qu’il ne se sentait pas bien. Il a été transféré durant la journée à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Son cœur a cependant flanché dans la nuit de mercredi à jeudi.

Photo d'archives Simon Clark

«C’est une grande perte»

«C’est très difficile pour moi. C’est moi qui est allée cette nuit avec son épouse, raconte Mme Falardeau. Ils ont essayé de déboucher ses artères mais il n’y avait rien à faire. C’est une grande perte pour la Ville de L’Ancienne-Lorette. Depuis janvier, il travaillait vraiment fort. On avait été obligés de lui dire à un moment de se calmer un peu mais Émile, c’est un intense, vous le connaissez, c’est tout ou rien», confie-t-elle en entrevue.

Les drapeaux de l’hôtel de ville et près des édifices municipaux ont été mis en berne. Âgé de 73 ans, le maire Loranger avait présidé mardi soir, par visioconférence, la dernière séance régulière du conseil municipal. Depuis le début de l'année, ces séances étaient particulièrement houleuses en raison de différends avec ses opposants à l’hôtel de ville.

Le conseiller Charles Guérard s’est dit «sous le choc» jeudi. «On a eu une séance mardi...Je n’ai jamais pensé qu’il aurait pu nous quitter cette semaine. C’est arrivé tellement vite. Malgré nos divergences d’opinion, M. Loranger était un fier Lorettain et il laisse un grand legs à notre ville. J’offre toutes mes condoléances à ses proches et à sa famille.»

Un politicien pugnace

Personnage coloré et controversé, reconnu pour sa pugnacité et son franc-parler, Émile Loranger avait fait la manchette à plusieurs reprises dans la dernière année en raison de ses agissements. Il avait notamment fait l’objet d’une suspension de 60 jours pour des entorses à l’éthique.

M. Loranger menait depuis plusieurs années la plus grande bataille de sa carrière politique, soit celle contre l’agglomération de Québec. Accusant la Ville de Québec de surfacturer les villes défusionnées avec leur quote-part pour les services d’agglomération, il avait d’ailleurs remporté la première manche en Cour supérieure.

Il n’aura finalement jamais assisté à la conclusion de cette affaire puisque la saga juridique se transportera devant la Cour d’appel en 2021. Malgré son âge, il n’excluait pas de solliciter un dixième mandat à la mairie, en 2021, afin de mener ce combat à terme.

Au sujet de cette croisade, qui pourrait rapporter des dizaines de millions aux Lorettains, la Ville rappelle d’ailleurs dans son communiqué qu’Émile Loranger a toujours agi «dans le meilleur intérêt de ses concitoyens, qu’il plaçait toujours au cœur de ses décisions.»

Hommage de plusieurs politiciens

Les messages de sympathie n’ont pas tardé à affluer. Malgré leur relation tendue, en raison de leurs nombreux accrochages au fil des ans, le maire de Québec Régis Labeaume a réagi rapidement par voie de communiqué, offrant à ses proches, aux membres du conseil et au personnel de la Ville ses condoléances.

«Le décès d’Émile Loranger nous attriste profondément. La région de Québec perd un homme politique qui a toujours eu à cœur le succès du développement de la Ville de L’Ancienne-Lorette et la qualité de vie de ses citoyens. Il aura marqué l’histoire politique de la région», a déclaré Régi Labeaume.

Sur Twitter, le député conservateur Gérard Deltell a également offert aux proches et à la famille de M. Loranger ses plus sincères condoléances, soulignant qu’il a servi les citoyens de L’Ancienne-Lorette «pendant près de 40 ans», une longévité exceptionnelle.

«Au nom du Parti québécois, je souhaite présenter à sa famille et ses proches nos sincères condoléances», a ajouté le chef par intérim du PQ, Pascal Bérubé. La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a également relayé un message de sympathie à ses proches en fin de matinée sur les réseaux sociaux.

Plusieurs autres députés de l’Assemblée Nationale ainsi que le ministre fédéral Jean-Yves Duclos ont également offert leurs condoléances à la famille et aux proches de M. Loranger.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a également été appelé à réagir au décès du maire Loranger lors d’un point de presse en matinée jeudi. «Je ne peux pas dire que je connaissais bien M. Loranger. Ce qui est sûr, c’est que c’est un maire qui était collé sur sa population. Il avait à cœur le citoyen. C’était sa préoccupation. C’est ce qui explique sa longévité», a-t-il exprimé.

La Ville de Saint-Augustin a quant à elle souligné son implication et son dévouement pour ses concitoyens depuis 1983.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla