Primes COVID-19: le gouvernement accusé «d’abandonner» des travailleurs

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) déplore que des primes COVID-19 ne soient accordées qu'au personnel de la santé en contact direct avec le virus et non à d’autres corps de métier pourtant en première ligne.

Plusieurs syndicats ont demandé dans les derniers jours une prime spéciale pour les travailleurs des services essentiels en ces temps de crise. Or, le boni finalement accordé par le gouvernement a été dénoncé jeudi par la CSQ, qui déplore son «caractère très limitatif et discrétionnaire».

«La mesure annoncée par le gouvernement est nettement insuffisante, puisqu'elle ne vise qu'une infime partie des travailleuses et des travailleurs qui risquent de contracter la maladie, excluant des milliers d'autres dont la santé est également à risque», a déploré jeudi la présidente de la CSQ, Sonia Éthier, par voie de communiqué.

Selon la responsable syndicale, si le personnel de la santé «mérite amplement» cette prime, c’est aussi le cas des intervenantes en petite enfance et du personnel de soutien scolaire, qui n’y ont pourtant pas accès.

«Le gouvernement n'a pas le droit d'exclure des personnes qui vivent aussi une profonde inquiétude et de l'angoisse parce qu'elles risquent chaque jour de contracter la COVID-19 et de la transmettre à leurs proches», a ajouté Mme Éthier.

La CSQ représente plus de 200 000 membres, et environ 125 000 d'entre eux font partie du personnel de l'éducation.