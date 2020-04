Quoi regarder à la télévision vendredi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones vendredi, le 3 avril.

«Plongée dans le grand bleu»

Les plus grands spécialistes des océans des coins les plus reculés de la planète plongent à la découverte des secrets des mers du globe. Cette semaine, la zone marine de Socorro, à proximité du Mexique et de la Basse Californie, célèbre pour sa concentration de raies Manta géantes, de tortues, de thons géants, de dauphins et autres espèces, est au cœur de l’exploration. Premier épisode de la première saison. Vendredi, 13 h, Évasion.

«Ça finit bien la semaine»

Même si la saison régulière de «Ça finit bien la semaine» est terminée, on prolonge le plaisir auprès de Julie Bélanger et José Gaudet avec la rediffusion d’une émission de l’automne dernier où étaient à l’honneur Garou (et sa passion pour le Motown), Jean-Pierre Coallier (et ses nombreux souvenirs) et Billy Tellier (dans la foulée de sa tournée «Hypocrite(s)»). Vendredi, 19 h, TVA.

«100 génies»

Belle surprise d’ICI Radio-Canada Télé de l’automne dernier, la première saison du jeu «100 génies», qu’anime Pierre-Yves Lord et dont le retour est confirmé, est en rediffusion ce printemps. Des jeunes allumés répondent à des questions de mémorisation, de déduction et de connaissances générales. Un jeu-questionnaire ludique et amusant dans la tradition des «Génies en herbe» et autres enrichissants rendez-vous du genre. Vendredi, 19 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Pour toujours les Canadiens»

Si les exploits (et les déboires!) de nos Glorieux vous manquent en cette période de disette sportive, rabattez-vous sur le film «Pour toujours les Canadiens», que Yoopa diffuse dans sa case de cinéma «Yoo+». Sorti en 2009, le film de Sylvain Archambault mettant en vedette Dhanaé Audet-Beaulieu et Claude Legault célèbre les 100 ans de l’équipe montréalaise à travers la concrétisation du rêve d’un jeune hockeyeur amateur. Vendredi, 20 h 30, Yoopa.

«Le country de Drummond»

Le chanteur Pascal Allard, alias «Le cowboy en running», revisite l’histoire du country québécois en s’intéressant au parcours d’artistes ayant marqué le genre chez nous, comme Renée et Marcel Martel, les Frères Bessette, Gaston Mandeville, Gildor Roy, Kaïn, Les Trois Accords et Georges Hamel. La série comporte sept épisodes de 30 minutes. Vendredi, 21 h, ICI ARTV.

«Tribal»

Série documentaire en huit épisodes qui présente la quête socio-anthropologique du docteur en neuropsychologie Guillaume Dulude. Au gré de ses voyages en Tanzanie, en Indonésie, en Mongolie et au Kirghizistan, le spécialiste globe-trotter utilise ses aptitudes en comportement humain et en relations interpersonnelles pour créer des liens avec des tribus méconnues de la planète. Vendredi, 21 h, TV5.

«Sabotage»

Une unité d’élite de la lutte antidrogue voit ses membres être violemment éliminés les uns après les autres après avoir volé 10 millions $ à un cartel mexicain. Un film avec nul autre que Arnold Schwarzenegger, Olivia Williams et Sam Worthington. Vendredi, 23 h, addikTV.