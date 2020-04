Shirley Théroux a déjà hâte au retour de District 31

Parmi les spectateurs qui étaient rivés à leur téléviseur jeudi, pour le dernier épisode de la saison de District 31, se trouvait Shirley Théroux. En confinement, seule chez elle depuis trois semaines, l’artiste de 74 ans se désole que la captivante série n’ait pu conclure correctement sa saison en raison de la pandémie.

« J’ai déjà hâte à l’année prochaine, dit-elle. Luc Dionne, j’aime vraiment sa façon d’écrire. C’est un don qu’il a. Dans le temps, il avait écrit Omertà. Toute la recherche qu’il y a derrière... J’aime aussi beaucoup le jeu des comédiens. Je viens de redécouvrir Geneviève Brouillette, qu’on n’avait pas vue depuis longtemps. Gildor Roy, quel beau personnage solide ! Michel Charette, c’est loin de l’acteur comique qu’on a connu. Tout le monde est beau. C’est pour ça que j’aime cette série-là. C’est bien écrit. »

Au petit écran, Shirley Théroux aime aussi beaucoup regarder ces jours-ci l’émission 24/60, animée par Anne-Marie Dussault à RDI. « Je regarde aussi Découverte, et j’aime beaucoup Salut Bonjour week-end, avec Ève-Marie (Lortie). »

Un jour à la fois

Côté cinéma, Shirley Théroux a revu le film Shirley Valentine, sorti en 1989. « Je le revois au moins une fois par année. Ç’a été inspiré d’une pièce de théâtre du même nom qui a eu beaucoup de succès en Angleterre. C’est l’histoire d’une femme qui prend des décisions majeures dans sa vie. »

Grande amatrice de jazz, elle écoute régulièrement l’album Together Again, de Tony Bennett et Bill Evans. « C’est un disque piano-voix d’une splendeur ». Au Québec, elle apprécie particulièrement Jean-Fernand Girard, le frère du comédien Rémy Girard, de même que Jean-François Groulx et Vincent Gagnon.

Shirley Théroux mentionne vivre la crise actuelle « un jour à la fois ». « Il le faut, sinon on ne passera pas au travers. Mais ça se passe mieux que je le pensais. Aujourd’hui [jeudi], c’est ma 21e journée d’isolement. Je m’occupe beaucoup. Le matin, je prends le temps de me lever, de déjeuner. Je prends le temps de vivre et d’apprécier les petits oiseaux qui chantent dans les arbres quand je vais prendre ma marche. »

Dès que le gouvernement Legault a indiqué que les personnes de 70 ans et plus devaient se placer en isolement préventif, Shirley Théroux a écouté les mesures. « Dû à notre métier, je suis une fille très docile. Ma responsabilité civile est là. Il faut que tout le monde écoute les consignes pour qu’on y arrive. Sinon, présentement, c’est dramatique. »

Son fils et sa belle-fille s’occupent de faire le marché pour elle. « Je suis privilégiée dans tout ça, même si je suis seule à la maison. »

