Un désinfectant à base de plantes autorisé par Santé Canada

Un désinfectant pour mains fabriqué à base de plantes par le producteur de cannabis Neptune a été autorisé jeudi par Santé Canada, en pleine pénurie de gel hydroalcoolique liée à l’épidémie de COVID-19.

Produit à partir d’un mélange spécial d’huiles essentielles et d’extraits de fruits, le désinfectant sera préparé par l’entreprise québécoise dans ses usines de Sherbrooke et de Conover, en Caroline du Nord.

«Nous sommes très heureux de recevoir l’autorisation de Santé Canada de mettre sur le marché notre désinfectant, a déclaré par voie de communiqué Michael Cammarata, chef de la direction. Nous pensons que les consommateurs se tourneront de plus en plus vers les désinfectants naturels à mesure qu’ils se mettront à utiliser ces produits plus régulièrement après la pandémie de COVID-19.»

Santé Canada a délivré à Neptune une licence de produit et un numéro de produit naturel, jugeant le produit de grande qualité, sûr et efficace pour tuer 99,9% des bactéries et des germes qui se retrouvent sur les mains.

Neptune veut offrir le désinfectant à la population par l'intermédiaire de détaillants, mais souhaite aussi le vendre aux gouvernements et systèmes de santé.

L’entreprise a également fait une demande d’enregistrement accéléré auprès de la FDA, pendant américain de Santé Canada concernant cette compétence.