Un problème bien posé est à moitié réglé

Vous n’avez pas une formation de psychanalyste et de toute évidence vous n’êtes pas allée en thérapie de type psychoanalytique non plus, ce qui fait que quand des gens vous soumettent un problème, votre focus se dirige souvent sur le problème plutôt que sur les raisons, les motivations cachées qui ont amené ce problème.

Conséquemment, la lettre de « Femme et mère ensuite » ne semble pas avoir allumé chez vous une lumière rouge. Chez moi oui. Même si je peux me tromper, je trouve que cette lettre sent mauvais.

Cette femme de 35 ans, mère de deux enfants, avec un travail fort rémunérateur dans les affaires, a un mari fonctionnaire. Le hic, c’est que ce dernier insiste beaucoup pour agrandir la famille alors qu’elle ne le veut pas. Il lui met de la pression et se fait insistant pour avoir au moins 5 enfants, ce qui m’inquiète beaucoup.

Je trouve louche ce besoin du conjoint de vouloir 5 enfants « à tout prix ». Encore plus quand la femme glisse la petite phrase en apparence insignifiante qu’il lui a servie pour la convaincre : « [...] puisqu’après l’accouchement, je serai là pour prendre ta relève ». Oui, tout sera merveilleux ensuite, puisque monsieur en tant que fonctionnaire, prendra un congé de paternité à chaque maternité de sa femme pendant qu’elle retournera s’occuper de son business.

Monsieur va donc déployer ses qualités maternelles dans toute leur splendeur, parce que c’est bien connu, les hommes sont bien supérieurs aux femmes pour s’occuper des bébés.

Madame a-t-elle pensé qu’il est possible que son conjoint soit pédophile ? Que son désir d’avoir 5 enfants n’est rien d’autre que son désir d’avoir de la chair disponible pendant que madame vaquera à ses affaires. Je peux très bien me tromper, mais j’ai connu plusieurs cas de ce genre. Il y a beaucoup plus de pédophiles qu’on pense Louise.

MB

Dans un premier temps, j’ai classé votre commentaire parmi les exagérations propres aux esprits qui galopent dans les sphères les plus nébuleuses de la psyché humaine. Puis, une fois mes esprits retrouvés, et considérant que je pouvais aussi me tromper, j’ai décidé de publier votre mise en garde au cas où elle éveillerait la suspicion chez cette personne.