Un virus férocement darwinien

Ce virus est une vraie saloperie. Une saloperie férocement darwinienne qui s’attaque aux plus faibles. Il crée des chômeurs par millions. Il confine les moins nantis à leurs plus petits espaces. Il isole les personnes handicapées. Il enferme les aînés et fait d’eux sa principale cible meurtrière.

Dans les résidences de personnes âgées, la COVID-19 frappe de plus en plus fort. Que dire des personnes déficientes intellectuelles vivant en résidences, coupées elles aussi du monde ?

Détresse

Pour les « protéger » du virus, les autorités les ont placées en confinement total.

Toute visite de la famille est interdite.

Leur détresse partagée est sans nom.

Or, la contagion communautaire progressant, les entrées et sorties libres des employés font d’eux des vecteurs potentiels de contagion. Résultat : des éclosions éclatent. C’était pourtant couru.

Disons-le crûment. Nos sociétés se retrouvent ségréguées par la COVID-19 sur la base des revenus, de l’âge et du handicap. Le virus terrasse et isole les plus vulnérables. Le reste de la population, malgré la peur fondée de l’attraper et un quasi-confinement à la maison, prend ses marches quotidiennes.

Portes closes

Souvent sans le savoir, les gens passeront devant ces mêmes résidences fermées où se multiplieront les drames humains dans un silence brutal. Parmi ces prisonniers du virus, combien en mourront encore ? Les autres se contenteront de regarder par la fenêtre la vie continuer sans eux.

Ils entendront même dire que, de toute manière, étant vieux, ils n’en avaient plus pour très longtemps. Du darwinisme pur et dur. Le printemps s’approchant, la majorité sera libre de prendre l’air.

Plusieurs envahiront les parcs sans respecter la « distanciation sociale », pourtant vitale. Ça aussi, c’est couru. D’où la réflexion de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Faudra-t-il fermer les parcs ? Réponse courte : oui.

Sinon, ce seront des nids à contagion. En comparaison avec les milliers de Québécois vulnérables esseulés entre leurs quatre murs, se priver d’aller au parc pour le bien commun serait un bien petit sacrifice.