Vol de signaux : Evan Gattis s’excuse

Evan Gattis, un ancien joueur des Astros de Houston, a présenté ses excuses pour sa participation au scandale des vols de signaux qui a miné la réputation de l’équipe texane, en entrevue dans le podcast du média sportif The Athletic.

Gattis, membre de l’édition 2017 des Astros qui a remporté la Série mondiale du baseball majeur, a tout simplement admis que lui et les joueurs s’étaient embarqués dans un système de triche très élaboré, aveuglés par le désir de triompher, au détriment de l’intégrité sportive.

«Tout le monde veut être le meilleur joueur de la planète. (...) Nous avons certainement triché, contre le baseball et les partisans. Je me sens mal pour les fans», a dit l’ancien receveur, qui a connu une brève carrière de six saisons avec les Braves d’Atlanta et les Astros.

«Je ne demande pas de la compassion ou quoi que ce soit du genre. Si notre punition est d’être haïs par tout le monde pour toujours, peu importe. Je ne sais pas ce qui doit être fait, mais quelque chose devait être fait.»

«Je pense que c’est bon pour le baseball qu’on nettoie (ce scandale) et je comprends que ce ne soit pas assez de dire désolé. Je comprends», a-t-il ajouté au sujet de l’enquête du baseball majeur qui a mené au congédiement du directeur général des Astros Jeff Luhnow, du gérant A.J. Hinch, de l’ancien entraîneur adjoint Alex Cora à titre de gérant des Red Sox de Boston et de l’ancien joueur Carlos Beltran comme gérant des Mets de New York.

À la retraite

Gattis, 33 ans, n’a pas joué dans le baseball majeur en 2019 et a confirmé sa retraite quelques jours avant ces excuses bien senties.

Avant l’interruption des activités du baseball majeur en raison de la pandémie du COVID-19, en mars, l’organisation des Astros - joueurs actifs, anciens joueurs comme membres du personnel - faisait déjà l’objet de railleries de la part des autres équipes des Ligues américaine et nationale, ainsi que des partisans.

Les Astros, champions de la Série mondiale en 2017, ont volé les signaux des équipes adverses grâce à une caméra située au champ centre. L’équipe transmettait ensuite l’information au frappeur au marbre de diverses manières, se donnant ainsi un avantage.

Hinch et Luhnow auront complété leur suspension d’un an en 2020, peu importe si la saison du baseball majeur a lieu ou non.

La pénalité imposée par le commissaire Rob Manfred est en vigueur «jusqu’à la fin de la Série mondiale 2020» et n’est pas quantifiée par un nombre précis de matchs. Conséquemment, le circuit considérera la suspension terminée l’automne prochain.