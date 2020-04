CH: «Si tout va bien, il jouera sur le top-6»

Au sein de la vaste banque d’espoirs des Canadiens de Montréal, le nom de Jesse Ylonen pourrait être considéré comme le plus intrigant.

L’expert de The Athletic Mitch Brown a récemment fait toute une déclaration à son sujet en affirmant que, si l’attaquant débarquait immédiatement dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il posséderait déjà l’un des meilleurs coups de patin du circuit.

Début mars, Ylonen rejoignait le Rocket de Laval après avoir terminé sa saison en Finlande. Or, il n’a finalement disputé aucun match avec la troupe de Joël Bouchard avant que la pandémie de coronavirus n’interrompe les activités de la Ligue américaine.

Pour les amateurs montréalais, qui ont seulement pu le voir à l’œuvre lors des camps de développement de l’équipe, Ylonen demeure donc un mystère.

Mais de l’autre côté de l’Atlantique, il s’agit d’un joueur que connaît très bien un recruteur de la LNH qui a accepté de s’entretenir sous le couvert de l’anonymat avec le TVASports.ca.

Celui-ci aimait bien Ylonen lors de l’année de son repêchage en 2018, et ce, même si son directeur du recrutement amateur en était moins friand. Il se doutait que le CH allait le sélectionner, ayant croisé Shane Churla et Trevor Timmins à plusieurs reprises à ses matchs en deuxième moitié de saison.

«Il a un bon coup de patin, d’assez bonnes mains, un bon sens du hockey offensif et un bon tir, a noté l’évaluateur de talent. Défensivement, il faut qu’il s’améliore. Ç’aurait été vraiment intéressant de le voir à Laval.»

«Si tout va bien : "top-6". Si ça va moins bien, c’est "bottom-6", a-t-il prédit. Je suis confiant, je crois qu’il y a assez de dynamisme dans son jeu.»

Une projection qui peut sembler optimiste lorsqu’on jette un coup d’œil à sa fiche offensive. Mais il y a un «mais»...

De piètres conditions

À 20 ans, disons que le jeune Finlandais a déjà fait face à beaucoup d’adversité.

«Il n’a pas été chanceux parce que, l’année de son repêchage, il a joué dans une équipe de deuxième division et ç’a été un désastre parce qu’elle a fait faillite, a raconté le recruteur européen.

«Maintenant, ça fait deux ans qu’il est à Lahti. Cette année, les Pelicans n’ont vraiment pas eu une bonne saison. Il y a des matchs que j’ai vus durant lesquels l’équipe au complet jouait vraiment mal.»

Voilà qui met en perspective l’absence de progression d’Ylonen sur le plan des statistiques. Après avoir récolté 27 points en 53 matchs contre les hommes de la Liiga la saison dernière, l’ailier s’est contenté de 22 points en 2019-2020... ce qui ne l’a pas empêché de terminer au deuxième rang des buteurs de son équipe.

Notre recruteur se souvient d’un match, le 29 janvier dernier, durant lequel Ylonen tentait tant bien que mal de provoquer des choses sur la patinoire.

«Il a joué avec un bon rythme. Il n’était juste pas capable de convertir ses chances. Toute l’équipe était horrible ce jour-là, mais je pouvais voir qu'Ylonen essayait de faire des choses, de produire offensivement, mais il n’y a juste rien qui aboutissait.»

Lorsqu’on demande au dépisteur si le développement d’Ylonen pourrait suivre celui de Kasperi Kapanen, ailier rapide et talentueux des Maple Leafs de Toronto, la comparaison n’est pas immédiatement rejetée du revers de la main.

«Ça pourrait être semblable. Mais, j’aurais pris Kapanen avant lui s’ils avaient été dans le même repêchage», a-t-il précisé.

Une année importante

Si le jeune homme a du potentiel, il y a certains aspects de son jeu qui suscitent des inquiétudes.

«Ce qui me fait un peu peur, c’est son gabarit, il fait environ 6 pi 1 po. Mais il n’est pas costaud. Il est mince. Il ne prône pas non plus un jeu très physique. Pour l’Amérique du Nord, c’est ça qui me fait un peu peur.»

Et c’est pour cette raison qu’il sera très intéressant de le voir à l’œuvre dans la Ligue américaine. Il fera face à une opposition plus musclée, mais il sera aussi beaucoup mieux entouré qu’il ne l’était en Finlande.

Entre-temps, le potentiel d’Ylonen continue d’intriguer. Mais la prochaine saison risque d’être révélatrice. L’explosif patineur luttera pour un poste au prochain camp d’entraînement du Canadien, lui qui a signé son contrat d’entrée de trois ans le 26 mars dernier.