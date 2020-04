Ottawa fait le ménage à la Banque de l’infrastructure

Le gouvernement Trudeau vient de remercier le PDG de la Banque de l’infrastructure, Pierre Lavallée, en pleine crise de la COVID-19. Il nomme également l’ex-PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, à la présidence du conseil d’administration.

« Nous sommes encore dans la période aiguë de la gestion des effets du virus sur la santé. Mais cette période prendra fin, et des institutions telles que la Banque de l'infrastructure joueront un rôle important pour aider notre pays à se remettre économiquement. À cette fin, je suis heureuse d'annoncer que Michael Sabia a accepté de se joindre au c.a. de la BIC », a déclaré Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et ministre responsable de la Banque de l'infrastructure du Canada.

M. Pierre Lavallée quitte son poste de président‐directeur général de la BIC « pour relever de nouveaux défis », précise le communiqué.

« Cette décision entre en vigueur immédiatement. »

Michael Sabia a quitté la Caisse il y a à peine deux mois. Il est depuis le directeur de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l'Université de Toronto.

« Pierre a apporté une contribution importante et durable à la mise en place de cette nouvelle institution. Je tiens à le remercier et à lui souhaiter bonne chance dans ses projets futurs », a déclaré la ministre McKenna.

À la demande du conseil d'administration de la Banque, Mme Annie Ropar sera responsable de la gestion de la BIC jusqu'à ce que le conseil nomme un nouveau président-directeur général. Mme Ropar est actuellement chef des directions financière et administrative de la Banque.

Plus de détail à venir.