Cinq vins à moins de 15$ disponibles en ligne

Ils ont fait leurs preuves. Des bons vins, pas chers.

Et qui vont avec tout. Ils sont offerts dans toutes les SAQ. Ils sont également largement disponibles en ligne. Pour passer à travers la crise tout en restant chez soi. Et en se lavant les mains ! Comme ils disent : ça va bien aller.

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaines Paul Mas, Vignes de Nicole 2018, Languedoc-Roussillon

France 13,5 %

2,5 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 11767768

Plus de 300 bouteilles disponibles en ligne au moment d’écrire ces lignes. Un des meilleurs vins blancs sous la barre des 15 $. Un assemblage dominé par le chardonnay (40 %) complété par le sauvignon blanc (25 %), le viognier (25 %) et le picpoul (10 %). Ça sent bon la fleur d’oranger, la pêche et l’amande. C’est ample, avec du gras, une bonne tension apportée par l’acidité qui laisse une fine impression d’amertume en finale. Simple et efficace. Pour accompagner les poissons ou le fromage.

Juan Gil, Pasico 2017, Jumilia

Espagne 13,5 %

2,5 g/L | 2,5 g/L | ★★1/2 | $

Code SAQ : 12990152

La région de Jumilla se trouve à cheval sur les provinces de Murcia et d’Albecete, au sud-est de l’Espagne, c’est le royaume du monastrell, un cépage qui se rapproche du mourvèdre, et aussi celui du shiraz. Assemblés ici, les deux donnent un vin à la fois charnu, rond tout en montrant de la fraîcheur. Juste assez boisé avec des notes de réglisse en finale. Bon rapport qualité/prix. Parfait avec les burgers ou la pizza.

Ijalba Genoli Rioja 2018

Espagne 13 %

1,8 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 883033

Plus de 250 bouteilles disponibles en ligne au moment d’écrire ces lignes. Portant le nom de macabeu en France, le viura (ici à 100 %) peut faire penser au sauvignon blanc avec son acidité vive, son caractère fruité et sa touche végétale. On devine bien le côté exotique dans les parfums qui, sans être complexes, sont de bonne précision : tonalités de fleur, de fruits blancs et de miel. L’équilibre en bouche est impeccable. Le côté gras/ample de la matière et l’acidité vive viennent donner de l’énergie au vin. À siroter bien frais à l’apéro ou avec des acras de morue.

Niepoort, Dialogo 2017, Douro

Portugal 13 %

2 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 12098033

Plus de 380 bouteilles disponibles en ligne cette semaine. Vinifié par l’un des meilleurs producteurs du pays, c’est le parfait exemple de l’évolution des vins rouges portugais vers un profil axé sur la « digestibilité », plutôt que des gros rouges charnus et corsés. Jolies notes de graphite, de bleuet, de cerise, de figue fraîche et de fleur mauve. Bouche assez souple et d’assez bonne densité. Un style moins extrait, moins tannique et axé sur le fruit et la souplesse. On devine des tonalités de réglisse et une touche saline en finale. Un très bon rouge plutôt passe-partout que l’on servira légèrement rafraîchi (15-16 °C).

Michel Gassier, Buti Nages 2019, VDP Gard

France 13,5 %

1,7 g/L — BIO | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 427625

Plus de 550 bouteilles disponibles en ligne au moment d’écrire ces lignes. Toujours l’un des premiers rosés de l’année. Et il est toujours aussi bon. Élaboré avec soin par Michel Gassier, cet assemblage de grenache et de syrah donne un nez bien parfumé de framboise, de grenadine et d’épices. En bouche, la matière nourrie offre une sensation entre velouté et croquant. Pas spécialement long, mais d’un équilibre redoutable. Production bio. Bravo ! Idéal avec un tartare de poisson ou de viande.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

