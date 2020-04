Cité Joie souffre

Comme tous les organismes communautaires de notre région Cité-Joie de Lac-Beauport est pleinement affecté par la crise Covid-19. Cité-Joie a interrompu ses services d’accueil (et de répit) le 13 mars dernier suite aux exigences de la Direction de la santé publique et a dû mettre à pied une trentaine de personnes comprenant du personnel permanent et du personnel à temps partiel. Malheureusement, plusieurs activités de financement ont été annulées et amènent des pertes considérables, parmi celles-ci, l’activité « Les Homardises » qui devait avoir lieu le 25 mai sur la scène du Grand Théâtre de Québec.

Photo courtoisie

L’an passé plus de 131 000$ avaient été amassés par cette activité. Denis Savard, directeur général de Cité-Joie est à la recherche de Fondations qui partagent les mêmes valeurs que la Fondation Cité-Joie et qui pourraient l’aider. Plusieurs demandes ont déjà été déposées.

Belles complicités

Photos courtoisie

Paquet Mitsubishi et St-Nicolas Nissan, du Groupe Paquet Autos, ont trouvé une façon de collaborer avec des commerces environnants dans le but d’améliorer leur service à la clientèle. St-Nicolas Nissan a gracieusement prêté une Nissan Micra (photo) au Familiprix P.O. Bertrand de Place St-Nicolas à Lévis pour leur permettre d'effectuer toutes leurs livraisons en cette période où la demande est à la hausse. Par ailleurs, Le Jean-Coutu de St-Nicolas effectue ses livraisons gratuites à domicile grâce à la complicité de Paquet Mitsubishi. (Photo Paquet autos complicités)

1ère génération

Le 3 avril 2010. L’iPad, une tablette tactile conçue, développée et commercialisée par Apple est mise en vente aux États-Unis. Elle sera offerte au Canada et dans le monde d'ici la fin du mois avril 2010. Le modèle représente la 1re génération de l’iPad. Sur la photo, Steve Jobs et le IPad 1.

Anniversaires

Photo courtoisie

Christian Veilleux (photo), co-propriétaire du restaurant La Bête à Ste-Foy, 41 ans... Pierre Morency, joaillier de la rue Maguire à Sillery, 57 ans...Gérard Potvin, ex-journaliste sportif à la SRC, son âge? la normale (golf) 10...Paris, fille du chanteur Michael Jackson, 22 ans...Eddie Murphy, acteur de télé et de cinéma, 59 ans...Marie-Denise Pelletier, chanteuse québécoise 60 ans...Alec Baldwin, acteur, réalisateur et producteur exécutif américain, 62 ans...Arlette Cousture, romancière québécoise, 72 ans...Bernard Parent, ex-gardien de but de la LNH (Flyers) de 1972-1979, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 avril 2019. Jean-Louis David (photo), 85 ans, coiffeur et entrepreneur français... 2018. David Edgerton, 90 ans, fondateur de la chaine Burger King... 2017. Renate Schroeter, 77 ans, actrice allemande qui a joué dans de nombreux films... 2016. Don Francks, 84 ans, acteur et chanteur canadien de jazz... 2015. Abbé Claude Allard, 91 ans, sociologue, théologien et féru d’histoire cofondateur de la Société historique de la Gaspésie... 2014. André Falardeau, 71 ans, audio man à TVA Québec (Télé-4)... 2010. Anthony Cinelli-Proteau, 23 ans, joueur de hockey, ex porte-couleurs de la LHJAAAQ... 2008. Rosita Salvador, 75 ans, danseuse et chanteuse de cabaret... 2007. Victor Germain, 77 ans, pionnier de la restauration à Québec.. .1990. Sarah Vaughan, 66 ans, chanteuse et pianiste de jazz... 1976. Claude-Henri Grignon, 81 ans, romancier et essayiste.